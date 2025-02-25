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Haberler Yaşam Avcılar’da kuaför dükkanına saldırı: Silah tutukluk yapınca bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 18:29 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 18:29

Avcılar’da kuaför dükkanına saldırı: Silah tutukluk yapınca bakın ne yaptı!

Avcılar'da bulunan bir kuaför dükkanına kar maskeli bir saldırgan tarafından ateş edilmeye çalışıldı. Silah tutukluk yapınca saldırgan bu sefer dükkana girerek silahın kabzasıyla camları kırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kimlik bilgileri tespit edilen saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

DHA
Avcılar’da kuaför dükkanına saldırı: Silah tutukluk yapınca bakın ne yaptı!

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Toksoy'un sahibi olduğu kuaförün önüne gelen kar maskeli saldırgan belinden çıkardığı tabancayla iş yerine ateş etmeye çalıştı.

Avcılar’da kuaför dükkanına saldırı: Silah tutukluk yapınca bakın ne yaptı!

Silahı tutukluk yapan şüpheli, ateş edemeyince kuaför dükkanına girdi. Kısa süre sonra kuaförden çıkan şüpheli, geri dönerek silahının kabzasıyla iş yerinin camlarını kırmaya çalıştı.

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Avcılar’da kuaför dükkanına saldırı: Silah tutukluk yapınca bakın ne yaptı!

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin kimlik bilgilerini belirledi.

Avcılar’da kuaför dükkanına saldırı: Silah tutukluk yapınca bakın ne yaptı!

Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalama çalışması sürerken kuaför Salik Toksoy'un oğlunun kız arkadaşı nedeniyle şüpheliyle arasında gerginlik çıktığını söylediği öğrenildi.

Avcılar’da kuaför dükkanına saldırı: Silah tutukluk yapınca bakın ne yaptı!
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