Haberler
Yaşam
Avcılar’da kuaför dükkanına saldırı: Silah tutukluk yapınca bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
18:29
Avcılar’da kuaför dükkanına saldırı: Silah tutukluk yapınca bakın ne yaptı!
Avcılar'da bulunan bir kuaför dükkanına kar maskeli bir saldırgan tarafından ateş edilmeye çalışıldı. Silah tutukluk yapınca saldırgan bu sefer dükkana girerek silahın kabzasıyla camları kırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kimlik bilgileri tespit edilen saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.