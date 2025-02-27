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AVM'de eski sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını sonra anne ve kardeşini bıçakladı!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:36
AVM'de eski sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını sonra anne ve kardeşini bıçakladı!
Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.P. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.