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Haberler Yaşam AVM'de eski sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını sonra anne ve kardeşini bıçakladı!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:36

AVM'de eski sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını sonra anne ve kardeşini bıçakladı!

Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.P. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali ALTUNTAŞ
AVM’de eski sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını sonra anne ve kardeşini bıçakladı!

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde bulunan Forum Kayseri AVM'nin bahçesinde meydana geldi.

AVM’de eski sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını sonra anne ve kardeşini bıçakladı!

Olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.P. (19) yanındaki bıçak ile anne M.A. ve kızları S.A. ve Z.B.A.'ya saldırdı.

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AVM’de eski sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını sonra anne ve kardeşini bıçakladı!

Anne ve kızları vücutlarına aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AVM'nin bahçesindeki kavga kanlı bitti: Anne ve 2 kızı bıçaklandı | Video

AVM’de eski sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını sonra anne ve kardeşini bıçakladı!

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı anne ve 2 kızı da ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AVM’de eski sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını sonra anne ve kardeşini bıçakladı!

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.P. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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