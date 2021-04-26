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Haberler Yaşam AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 16:14

AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

Kısmi kapanma kararlarının geçerlilik süresi son buldu. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlama kararlarının açıklanması beklenirken pek çok vatandaş AVM'ler kapanacak mı yoksa yasaklardan muaf mı tutulacak diye araştırmaya koyuldu. Bu bağlamda "AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?" sorularına cevap arandı. İşte AVM çalışma durumuyla ilgili alınan son kararlar…

AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri, kalabalık bir topluluğa hizmet veren kapalı alanlar olduğu için koronavirüs salgını açısından son derece riskli alanlardan sayılıyor. Bu nedenle daha önce alınan önlemlerle AVM'ler uzun süre kapalı kalmıştı. Yeni yasak kararlarının AVM'leri kapsama ihtimali olup olmadığı "AVM'ler kapanacak mı?" sorusuyla aratıldı. Bugün gündemi en çok meşgul eden "AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?" sorularının yanıtı haberimizde.

AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?

Şuan sokağa çıkma yasağına uygun şekilde faaliyetini sürdüren AVM'lerin tam kapanma halinde açık olup olmayacağı "AVM'ler kapanacak mı?" sorgusuyla inceleniyor. Ramazan ayının ilk iki haftasını kapsayan önlemler kapsamında AVM'lerin saat 17:30'a kadar açık olması belirlenmişti. Bu süre zarfında vatandaşlar HES kodu ve maskeleriyle alışveriş merkezlerine giriş yapabiliyor.

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AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

AVM'LER KAPANACAK MI?

Mevcut durumda çalışanların ve AVM'yi ziyaret eden vatandaşların yasağa yakalanmadan evlerine ulaşabilmeleri için AVM'ler saat 17:30'a kadar hizmet veriyor. Ancak tam kapanma olması halinde AVM'lerin de kapanacağı tahmin ediliyor. Son durum için bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar bekleniyor.

AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

TAM KAPANMA KARARI GELİRSE ALINACAK ÖNLEMLER

Kabine Toplantısı'nda, Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat yasağı gündeme gelecek.

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