AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri, kalabalık bir topluluğa hizmet veren kapalı alanlar olduğu için koronavirüs salgını açısından son derece riskli alanlardan sayılıyor. Bu nedenle daha önce alınan önlemlerle AVM'ler uzun süre kapalı kalmıştı. Yeni yasak kararlarının AVM'leri kapsama ihtimali olup olmadığı "AVM'ler kapanacak mı?" sorusuyla aratıldı. Bugün gündemi en çok meşgul eden "AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?" sorularının yanıtı haberimizde.