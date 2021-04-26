HaberlerYaşamAVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 16:13Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 16:14
AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?
Kısmi kapanma kararlarının geçerlilik süresi son buldu. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlama kararlarının açıklanması beklenirken pek çok vatandaş AVM'ler kapanacak mı yoksa yasaklardan muaf mı tutulacak diye araştırmaya koyuldu. Bu bağlamda "AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?" sorularına cevap arandı. İşte AVM çalışma durumuyla ilgili alınan son kararlar…