Avuç içinizdeki bu çizgilerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Avuç içi çizgileriniz kişiliğinizin ipuçlarını veriyor... İnanması güç olsa da avuç içi çizgileriniz, kişiliğinizi gösteriyor. Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.