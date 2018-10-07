Avuç içinizdeki bu çizgilerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Avuç içinizin kişiliğinizi yansıttığını biliyor muydunuz! Avuç içi çizgileriniz kişiliğinizin ipuçlarını veriyor... İnanması güç olsa da avuç içi çizgileriniz, kişiliğinizi gösteriyor. Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir. 1) Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir. Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek. Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz. Kalp çizginiz yüzük parmağınızın altından başlıyorsa, kolayca aşık oluyorsunuz. Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir. Kısa çizgiye sahipseniz seksi daha ön planda tutuyorsunuz. Kalp çizginiz yaşam çizginize değiyorsa kalbiniz çok kolay kırılıyor. Alıngan bir yapıya sahip olmanız etrafınızdakileri bunaltıyor.