Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Avuç içinizdeki bu çizgilerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

içinizdeki bu çizgilerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 07.10.2018 18:25 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 18:29
Avuç içinizdeki bu çizgilerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

içinizin kişiliğinizi yansıttığını biliyor muydunuz!

Avuç içinizdeki bu çizgilerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

içi çizgileriniz kişiliğinizin ipuçlarını veriyor... İnanması güç olsa da çizgileriniz, kişiliğinizi gösteriyor. Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Avuç içinizdeki bu çizgilerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

1) Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir.

Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek.

Avuç içinizdeki bu çizgilerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz.

Avuç içinizdeki bu çizgilerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Kalp çizginiz yüzük parmağınızın altından başlıyorsa, kolayca aşık oluyorsunuz.

Avuç içinizdeki bu çizgilerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir. Kısa çizgiye sahipseniz seksi daha ön planda tutuyorsunuz.

Avuç içinizdeki bu çizgilerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Kalp çizginiz yaşam çizginize değiyorsa kalbiniz çok kolay kırılıyor. Alıngan bir yapıya sahip olmanız etrafınızdakileri bunaltıyor.

BİZE ULAŞIN