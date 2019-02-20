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içinizdeki çizgiler kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

İnsanlar internet ortamında hergün birçok kişilik testi ile karşılaşır. Kimisi hiç gerçekçi olmasa da, bazıları vardır ki çıkan sonuçlara inanamazsınız. içi ile ilgili bilgileri okuyanlar oldukça şaşırıyor. Kulak memenizden avuç içinize kadar birçok etkeni içinde barındıran kişilikler ile ilgili eğlenceli bilgiler için hazır olun! İşte birbirinden ilginç karakterinizi yansıtan faktörler...

Giriş Tarihi: 20.02.2019 07:24 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 08:25
Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

Her insanın içindeki çizgiler farklı ve bu çizgiler o kişinin yaşamı hakkında önemli ipuçları veriyor. Sadece avuç içinizdeki çizgiler de değil! Kulaklar burun ve yüz hatları gibi birçok fiziksel unsur sizin kişiliğiniz hakkında önemli bilgiler veriyor.

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

Parmak şekliniz karakterinizi yansıtıyor!

Kişiliğiniz hakkında parmaklarınız ipuçları veriyor. İnanması güç gelse de parmak şekli kişiler hakkında fikir veriyor. Kendi parmak şeklinize en yakın modeli seçip, parmağınızın karakterinize etkisini öğrenin. Başlıyoruz!

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Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

A tipi parmağa sahipseniz...

Tam bir kapalı kutusunuz! Duygularınızı saklarsınız, asla dışarı yansıtmazsınız. İçeride oldukça duygusal olsanız da, dışarıdan gayet soğuk görünürsünüz. Güçlü ve sağlam bir duruş, sizin imajınızın temelini oluşturur.

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

Yalanlardan ve dalavereden nefret edersiniz. Doğrular ve dürüstlük sizin için tek yoldur.Komik olmayan şeylere bile, sırf karşınızdakini mutlu etmek için gülecek kadar naziksiniz.

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

Sizle tanışan insanlar genelde dışarıdan çok soğuk ve mesafeli göründüğünüzü, tanıyınca hiç de öyle olmadığınızı anladıklarını söylerler.

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

B tipi parmağa sahipseniz...

B tipi parmak şekline sahipseniz biraz kuralsız ve oyuncusunuz. Yeni insanlarla tanıştığınızda çekingen bir yapıya sahipsiniz ve ilk yaklaşımı hep karşı taraftan bekliyorsunuz.

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

Tam bir hayalperestsiniz, hayal gücünüz çok çalışıyor. İncinmişken bile her şey yolundaymış gibi davranabiliyorsunuz. Aklınıza bir şey koyduğunuzda hedefe kitleniyorsunuz. Bir kez kadar aldınız mı, o işi yapıp bitirirsiniz.

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