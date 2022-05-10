Yılın ilk AY TUTULMASI ne zaman, ayın kaçında olacak? 2022 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir, Türkiye’den görülecek mi?

Yılın ilk ay tutulması için geri sayıma geçildi. Mayıs ayında gerçekleşecek olan bu doğa olayının etkileri astorolojiyle ilgililenen kişilerin de gündemine geldi. Uzmanlara göre akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay boyunca devam edecek. Bu noktada "Ay tutulması ne zaman, ayın kaçında olacak, burçlara etkileri nelerdir, Türkiye'den görülecek mi?" şeklindeki sorular da yanıt arıyor. Astoroloji uzmanlarına göre, 15-16 Mayıs tarihleri herkes için zor geçebilir. Peki, 2022 Ay tutulması ne zaman, ayın kaçında olacak, burçlara etkileri nelerdir, Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...