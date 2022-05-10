Yılın ilk AY TUTULMASI ne zaman, ayın kaçında olacak? 2022 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir, Türkiye’den görülecek mi?

Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hayatımızda birçok şeyin bitişine tanık olabiliriz. Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize olanak sağlayacak.

Farklı olayları hayatımıza getirecek sert bir tutulma bizi beklerken, 15-16 Mayıs tarihleri herkes için zor geçebilir.