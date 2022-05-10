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Giriş Tarihi: 10.05.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 14:07

Yılın ilk AY TUTULMASI ne zaman, ayın kaçında olacak? 2022 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir, Türkiye’den görülecek mi?

Yılın ilk ay tutulması için geri sayıma geçildi. Mayıs ayında gerçekleşecek olan bu doğa olayının etkileri astorolojiyle ilgililenen kişilerin de gündemine geldi. Uzmanlara göre akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay boyunca devam edecek. Bu noktada "Ay tutulması ne zaman, ayın kaçında olacak, burçlara etkileri nelerdir, Türkiye'den görülecek mi?" şeklindeki sorular da yanıt arıyor. Astoroloji uzmanlarına göre, 15-16 Mayıs tarihleri herkes için zor geçebilir. Peki, 2022 Ay tutulması ne zaman, ayın kaçında olacak, burçlara etkileri nelerdir, Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

Yılın ilk AY TUTULMASI ne zaman, ayın kaçında olacak? 2022 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir, Türkiye’den görülecek mi?

Astrologlar ve doğa olaylarıyla yakından ilgilenenler gözünü 2022 yılının ilk ay tutulmasına çevirdi. Heyecanla beklenen doğa olayının etkisi astrologlara göre, 6 ay sürecek. Hayatımızda birçok olayın bitişine tanık olacağımız bu süreçte 15-16 Mayıs tarihine de dikkat. Peki, Ay tutulması ne zaman, ayın kaçında olacak, burçlara etkileri nelerdir? Yılın ilk ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte merak edilen tüm bu detaylar...

Yılın ilk AY TUTULMASI ne zaman, ayın kaçında olacak? 2022 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir, Türkiye’den görülecek mi?

YILIN İLK AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Heyecanla beklenen 2022 yılının ilk ay tutulması 16 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. "Kanlı Ay Tutulması" olarak da bilinen tutulma burçları da büyük oranda etkileyecek.

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Yılın ilk AY TUTULMASI ne zaman, ayın kaçında olacak? 2022 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir, Türkiye’den görülecek mi?

Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hayatımızda birçok şeyin bitişine tanık olabiliriz. Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize olanak sağlayacak.

Farklı olayları hayatımıza getirecek sert bir tutulma bizi beklerken, 15-16 Mayıs tarihleri herkes için zor geçebilir.

Yılın ilk AY TUTULMASI ne zaman, ayın kaçında olacak? 2022 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir, Türkiye’den görülecek mi?

BURÇLARA ETKİLERİ

Ancak Mayıs ayında gerçekleşecek olan Ay Tutulması'nın geçişi oldukça sert olacak ve Akrep burcunun tehlikeli yüzünü göreceğiz.

Yılın ilk AY TUTULMASI ne zaman, ayın kaçında olacak? 2022 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir, Türkiye’den görülecek mi?

Burçlara göre etkileri farklılık gösterirken, bu tutulmanın tam tarihi ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor.

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