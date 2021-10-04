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Haberler Yaşam Ayda, İzmir depreminin simgesi olmuştu! Felaketten 11 ay sonra konuştu
Giriş Tarihi: 04.10.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 12:07

Ayda, İzmir depreminin simgesi olmuştu! Felaketten 11 ay sonra konuştu

İzmir'de geçen yıl 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında eşi Fidan Gezgin'i (38) kaybeden, 4 yaşındaki kızı Ayda Gezgin ise 91 saat sonra mucize şekilde kurtarılan Uğur Gezgin (41), aradan geçen 11 aylık süreçle ilgili konuştu. Kızı Ayda ve deprem sırasında okulda olduğu için kurtulan oğlu Atakan Gezgin (9) ile birlikte yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Gezgin, çocuklarına sarılarak yaşama tutunduğunu dile getirdi.

Ayda, İzmir depreminin simgesi olmuştu! Felaketten 11 ay sonra konuştu

İzmir depreminde en ağır bilançonun yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra mucize şekilde kurtulan Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, felaketten 11 ay sonra konuştu...

Ayda, İzmir depreminin simgesi olmuştu! Felaketten 11 ay sonra konuştu

Uğur Gezgin, İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde oturdukları Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında eşi Fidan Gezgin'i kaybetti.

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Ayda, İzmir depreminin simgesi olmuştu! Felaketten 11 ay sonra konuştu

Kızı Ayda da 91 saat sonra mucize eseri enkazdan çıkarıldı. Depremin ardından hayatın devam ettiğini belirten Uğur Gezgin, "Çocuklarımın psikolojileri, sağlığı ve yaşamlarına odaklandım.

Ayda, İzmir depreminin simgesi olmuştu! Felaketten 11 ay sonra konuştu

Geleceklerini planlamakla meşgulüm. İşime devam ediyorum. Çocuklar okula gidip, geliyor. Oğlum basketbol idmanlarına devam ediyor.

Ayda, İzmir depreminin simgesi olmuştu! Felaketten 11 ay sonra konuştu

Hayat, bizim için böyle devam ediyor. Ayda'ya depremden sonra eve geldiğimiz ilk hafta annesinin vefat ettiğini psikologlar eşliğinde anlattık.

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