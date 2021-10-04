HaberlerYaşamAyda, İzmir depreminin simgesi olmuştu! Felaketten 11 ay sonra konuştu
Giriş Tarihi: 04.10.2021 11:57Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 12:07
Ayda, İzmir depreminin simgesi olmuştu! Felaketten 11 ay sonra konuştu
İzmir'de geçen yıl 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında eşi Fidan Gezgin'i (38) kaybeden, 4 yaşındaki kızı Ayda Gezgin ise 91 saat sonra mucize şekilde kurtarılan Uğur Gezgin (41), aradan geçen 11 aylık süreçle ilgili konuştu. Kızı Ayda ve deprem sırasında okulda olduğu için kurtulan oğlu Atakan Gezgin (9) ile birlikte yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Gezgin, çocuklarına sarılarak yaşama tutunduğunu dile getirdi.