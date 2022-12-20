Aydın’da ’kız isteme’ cinayeti! 16 yaşındaki çocuk ’Katil benim’ demişti: Gerçek ortaya çıktı

İddiaya göre, Burhan Soydam, daha önceden kızlarını istediği ancak ailesi tarafından reddedildiği ve bu nedenle aralarında husumet oluşan Özcanbaz ailesinin evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Burhan Soydam ile R.T. ve Volkan Özcanbaz arasında tartışma çıktı.