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Haberler Yaşam Aydın'da 'kız isteme' cinayeti! 16 yaşındaki çocuk 'Katil benim' demişti: Gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 20.12.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 19:48

Aydın'da 'kız isteme' cinayeti! 16 yaşındaki çocuk 'Katil benim' demişti: Gerçek ortaya çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde kızlarını istediği ve reddedildiği için aralarında husumet oluşan Burhan Soydam ile Volkan Özcanbaz ve R.T arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırassında Burhan Soydam, av tüfeği ile öldürüldü. Cinayetin ardından 16 yaşındaki R.T karakola giderek katilin kendisi olduğunu söyledi. Ancak polisin yaptığı araştırmada gerçek ortaya çıktı...

Aydın’da ’kız isteme’ cinayeti! 16 yaşındaki çocuk ’Katil benim’ demişti: Gerçek ortaya çıktı

Didim'de kız isteme meselesi yüzünden başlayan husumet, cinayetle bitti. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Hisar Mahallesi Kocakuyu Caddesinde bir evin önünde meydana geldi.

Aydın’da ’kız isteme’ cinayeti! 16 yaşındaki çocuk ’Katil benim’ demişti: Gerçek ortaya çıktı

İddiaya göre, Burhan Soydam, daha önceden kızlarını istediği ancak ailesi tarafından reddedildiği ve bu nedenle aralarında husumet oluşan Özcanbaz ailesinin evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Burhan Soydam ile R.T. ve Volkan Özcanbaz arasında tartışma çıktı.

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Aydın’da ’kız isteme’ cinayeti! 16 yaşındaki çocuk ’Katil benim’ demişti: Gerçek ortaya çıktı

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, Burhan Soydam av tüfeği ile vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aydın’da ’kız isteme’ cinayeti! 16 yaşındaki çocuk ’Katil benim’ demişti: Gerçek ortaya çıktı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soydam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Soydam, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün akşam yaşamını yitirdi.

Aydın’da ’kız isteme’ cinayeti! 16 yaşındaki çocuk ’Katil benim’ demişti: Gerçek ortaya çıktı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülürken, R.T., Burhan Soydam'ı kendisinin vurduğu söyleyerek polise teslim oldu.

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