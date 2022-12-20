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Aydın'da 'kız isteme' cinayeti! 16 yaşındaki çocuk 'Katil benim' demişti: Gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 20.12.2022 19:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
19:48
Aydın'da 'kız isteme' cinayeti! 16 yaşındaki çocuk 'Katil benim' demişti: Gerçek ortaya çıktı
Aydın'ın Didim ilçesinde kızlarını istediği ve reddedildiği için aralarında husumet oluşan Burhan Soydam ile Volkan Özcanbaz ve R.T arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırassında Burhan Soydam, av tüfeği ile öldürüldü. Cinayetin ardından 16 yaşındaki R.T karakola giderek katilin kendisi olduğunu söyledi. Ancak polisin yaptığı araştırmada gerçek ortaya çıktı...