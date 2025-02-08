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Haberler Yaşam Aydın'da özel hastanede 'yaşlı hastanın ölü olarak taburcu edilmesi' skandalı! Bakanlıktan açıklama geldi
Giriş Tarihi: 08.02.2025 21:21 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 21:42

Aydın'da özel hastanede 'yaşlı hastanın ölü olarak taburcu edilmesi' skandalı! Bakanlıktan açıklama geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan özel hastaneden taburcu edilen bir hastanın, iddiaya göre, ölü vaziyette taburcu edildiğine ilişkin görüntüler görenleri şaşırttı. Dedesinin ölmüş vaziyette taburcu edildiğini fark eden şahsın çekip paylaştığı görüntüler sosyal medyada yayılınca Sağlık Bakanlığı ve Aydın Valiliği soruşturma başlattı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Aydın’da özel hastanede ’yaşlı hastanın ölü olarak taburcu edilmesi’ skandalı! Bakanlıktan açıklama geldi

Aydın Kuşadası'nda özel hastanede skandal! Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı dolayısıyla Kuşadası'nda özel bir hastaneye yatırılan 94 yaşındaki Recep Abbaslar'ın yakınlarını arayan hastane görevlileri, hastayı taburcu edeceklerini belirterek, ambulans ayarlamalarını söyledi. Bunun üzerine özel hastanenin ambulans ücretini pahalı bularak dışarıdan ambulans ayarlayan Recep Abbaslar'ın yakınları ambulansla hastaneye geldiler.

Aydın’da özel hastanede ’yaşlı hastanın ölü olarak taburcu edilmesi’ skandalı! Bakanlıktan açıklama geldi

Taburcu edilen dedeleri Recep Abbaslar'ın tekerlekli sandalyede adeta çuval gibi bağlı şekilde durmasından şüphelenen torunu Recep Levent Abbaslar, cep telefonu kamerası ile yaşananları kaydetmeye başladı. Dedesinin ölmüş halde taburcu edildiğini fark edince hastanedeki sağlık görevlilerinin dedesinin nabzını kontrol etmesini isteyen Abbaslar'ın talebi üzerine yaşlı şahıs kırmızı kod ile götürüldü. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, sağlık görevlilerinin taburcu edilmek üzere olan hastanın ölmüş olduğunu diğer görevlilere de bildirdiği duyuldu. Yaşadıkları olay üzerine açıklama yapan Recep Abbaslar'ın torunu Recep Levent Abbaslar, taburcu ettikleri dedesinin ölmüş vaziyette hastaneden çıkarılmak istendiğini belirterek durumdan şikayetçi olduklarını söyledi.

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Aydın’da özel hastanede ’yaşlı hastanın ölü olarak taburcu edilmesi’ skandalı! Bakanlıktan açıklama geldi

KAMERAYI KENDİMİ KORUMAK İÇİN AÇTIM

Son günlerde hastanelerde yaşanan en küçük bir olayda sağlık görevlilerinin 'hekime ve sağlıkçıya şiddet' konusu ile şikayetçi olmasından dolayı kendisini korumak ve savunmak için telefonunun kamerasını açtığını belirten Recep Levent Abbaslar, hem hastalarının ölmüş vaziyette taburcu edilmek istendiğini hem de kamarayı açmadan önce özel hastanedeki görevlilerin şiddete meyilli tavırlarından dolayı kendini korumak için kamerayı açtığını ve ortaya bu görüntülerin çıktığını söyledi.

Aydın’da özel hastanede ’yaşlı hastanın ölü olarak taburcu edilmesi’ skandalı! Bakanlıktan açıklama geldi

BAKANLIK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aydın'da 'ölü hasta taburcu edildi' iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çözüm' adlı sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerinde yapılan olağanüstü denetim sonucu idari soruşturma başlatılmıştır.

Aydın’da özel hastanede ’yaşlı hastanın ölü olarak taburcu edilmesi’ skandalı! Bakanlıktan açıklama geldi

İdari soruşturmaya ilaveten hadisenin adli yönden de değerlendirilmesi için adli makamlar nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

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