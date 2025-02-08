Aydın’da özel hastanede ’yaşlı hastanın ölü olarak taburcu edilmesi’ skandalı! Bakanlıktan açıklama geldi

KAMERAYI KENDİMİ KORUMAK İÇİN AÇTIM

Son günlerde hastanelerde yaşanan en küçük bir olayda sağlık görevlilerinin 'hekime ve sağlıkçıya şiddet' konusu ile şikayetçi olmasından dolayı kendisini korumak ve savunmak için telefonunun kamerasını açtığını belirten Recep Levent Abbaslar, hem hastalarının ölmüş vaziyette taburcu edilmek istendiğini hem de kamarayı açmadan önce özel hastanedeki görevlilerin şiddete meyilli tavırlarından dolayı kendini korumak için kamerayı açtığını ve ortaya bu görüntülerin çıktığını söyledi.