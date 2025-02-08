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Aydın'da özel hastanede 'yaşlı hastanın ölü olarak taburcu edilmesi' skandalı! Bakanlıktan açıklama geldi
Giriş Tarihi: 08.02.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
21:42
Aydın'da özel hastanede 'yaşlı hastanın ölü olarak taburcu edilmesi' skandalı! Bakanlıktan açıklama geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan özel hastaneden taburcu edilen bir hastanın, iddiaya göre, ölü vaziyette taburcu edildiğine ilişkin görüntüler görenleri şaşırttı. Dedesinin ölmüş vaziyette taburcu edildiğini fark eden şahsın çekip paylaştığı görüntüler sosyal medyada yayılınca Sağlık Bakanlığı ve Aydın Valiliği soruşturma başlattı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.