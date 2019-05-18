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'nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

Aydon Ormanı'nda tepki çeken görüntüler! , piknikçilerin attığı çöpler nedeniyle çöplüğe döndü. Harekete geçen belediye ekipleri ormanı temizledi.

Giriş Tarihi: 18.05.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 10:17
Aydos Ormanı'nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

'nda, piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöpler bölgede kirliliğe yol açtı. Aydos Ormanları'nı düzenli olarak denetleyen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çöp yığınlarını temizledi.

Aydos Ormanı'nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

Hafta sonu piknikçilerin bıraktıkları çöpleri toplayan Belediye ekipleri vatandaşların doğaya daha duyarlı olmasını dile getirdi.

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Aydos Ormanı'nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

Ormanlık alanı temizleyen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri'den sorumlu amir Ümit Gürkaya, "Haftasonu piknik yapılıyor sonrasında çöpler bırakılıyor. Biz burada rutin olarak pazartesi, Salı günleri rutin temizliğimizi yapıyoruz. Biz buraları temizliyoruz ama pikniğe gelen vatandaşlardan ricamız çöplerini düzenli bir şekilde toplansınlar, bir araya koysunlar biz de toplayalım. Burada emek veriyoruz uğraşıyoruz. Peşinden bir iki gün sonra yine aynı duruma geliyor. Tabi bunlar üzücü. Vatandaşımızdan bu konuda biraz daha duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Aydos Ormanı'nı piknikçiler çöplüğe çevirdi
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Aydos Ormanı'nı piknikçiler çöplüğe çevirdi
Aydos Ormanı'nı piknikçiler çöplüğe çevirdi
Aydos Ormanı'nı piknikçiler çöplüğe çevirdi
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