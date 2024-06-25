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Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu: Eski çalışanı Samet İşitmezoğlu'nu darp etmişti!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
16:39
TV programcısı, gezgin ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle teknesinde çalışan Samet İşitmezoğlu'nu işten çıkardı. İddiaya göre, Sicimoğlu, kovduğu personeli İşitmezoğlu'na parasını istemeye geldiğinde tokat attı. İşitmezoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. İnfial yaratan görüntüler üzerine Sicimoğlu hakkında 'kasten yaralama' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.