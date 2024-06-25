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Haberler Yaşam Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu: Eski çalışanı Samet İşitmezoğlu'nu darp etmişti!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 16:39

Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu: Eski çalışanı Samet İşitmezoğlu'nu darp etmişti!

TV programcısı, gezgin ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle teknesinde çalışan Samet İşitmezoğlu'nu işten çıkardı. İddiaya göre, Sicimoğlu, kovduğu personeli İşitmezoğlu'na parasını istemeye geldiğinde tokat attı. İşitmezoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. İnfial yaratan görüntüler üzerine Sicimoğlu hakkında 'kasten yaralama' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu: Eski çalışanı Samet İşitmezoğlu’nu darp etmişti!

Marmaris'te ünlü televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle teknesinde çalışan Samet İşitmezoğlu'nu işten çıkarttı. İddiaya göre, Sicimoğlu, kovduğu personeli İşitmezoğlu'na parasını istemeye geldiğinde tokat attı. İşitmezoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu: Eski çalışanı Samet İşitmezoğlu’nu darp etmişti!

Görüntülerde, Samet İşitmezoğlu'nun Sicimoğlu'nu işaret ederek "Çalışanın hakkını vermiyor. Ettiğiniz hakaretler, küfürler var" diyerek parasını alamadığını ileri sürerken, Ayhan Sicimoğlu'nun "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" diyerek karşılık verip, ona doğru hamle yaparak, tokat atması yer alıyor.

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Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu: Eski çalışanı Samet İşitmezoğlu’nu darp etmişti!

İşitmezoğlu'nun bu sırada suratını göstererek "Az önce bana tokat attı. Bu da izi. Bu işte böyle bir adam. Darp raporu alacağım, sizi polise şikayet edeceğim" diyerek Sicimoğlu'na doğru bağırması da görüntülerde yer alıyor. Ayhan Sicimoğlu, yaşananların ardından cipine binip, olay yerinden uzaklaştı

Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu: Eski çalışanı Samet İşitmezoğlu’nu darp etmişti!

'BİR KUMPAS VE ŞANTAJ İLE KARŞI KARŞIYAYIM'

Ayhan Sicimoğlu, yaşanan o anların sosyal medyada yayınlanması sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar, montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir.

Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu: Eski çalışanı Samet İşitmezoğlu’nu darp etmişti!

Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden bu işe müdahil olan üçüncü şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir" dedi.

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