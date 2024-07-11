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Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 11:51

Aynur Çiçek’i boğarak öldüren caninin cezası açıklandı! Bu emsal bir karar!

Kan donduran olay Antalya Manavgat'ta meydana gelmişti. 35 yaşındaki Aynur Çiçek'i boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Şenol Çankaya'ya (45) karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Caniye hiçbir indirim uygulanmadı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. İşte davanın detayları

DHA
Aynur Çiçek’i boğarak öldüren caninin cezası açıklandı! Bu emsal bir karar!

Tarihler 30 Ekim 2022'yi gösterdiğinde çocukları ve erkek arkadaşı Şenol Çankaya ile piknik yaptıktan sonra Çankaya'nın evine giden Aynur Çiçek'ten haber alınamadı. Yakınları, 2'si kız, 3 çocuğu olan Çiçek için kayıp başvurusu yapıldı. Yapılan araştırmada Aynur Çiçek'in en son Şenol Çankaya'nın evinde olduğu anlaşıldı.

Aynur Çiçek’i boğarak öldüren caninin cezası açıklandı! Bu emsal bir karar!

Polis tarafından 2 Kasım günü evde yaptığı aramada Aynur Çiçek'in cansız bedeni bulundu. Çiçek'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olaydan sonra kaçan Şenol Çankaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çankaya, Aynur Çiçek'in cansız bedeninin bulunduğu gün Side'de bir apart otelde polis tarafından gözaltına alındı.

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Aynur Çiçek’i boğarak öldüren caninin cezası açıklandı! Bu emsal bir karar!

Çankaya ilk ifadesinde Aynur Çiçek ile 30 Ekim akşamı buluşarak kendi evine gittiklerini, bir süre alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıklarını ve kıskançlık krizine girdiğini anlattı. Bu sırada sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Şenol Çankaya, Çiçek'i boğarak öldürdüğünü belirtti. 'Kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şenol Çankaya, tutuklandı.

Aynur Çiçek’i boğarak öldüren caninin cezası açıklandı! Bu emsal bir karar!

'ÜZERİNE ÇIKIP BACAKLARIYLA VÜCUDUNU SIKIŞTIRDI'
Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanık Şenol Çankaya'nın, Aynur Çiçek ile alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığını, Çiçek'in kendisine sinkaflı sözlerle 'Seninle mi uğraşacağım' şeklinde söylemlerde bulunduğunu, hem Aynur Çiçek'in kendisine küfretmesi hem de alkolün etkisiyle kadının karnının üzerine çıktığını, bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğduğunu anlattığı ifadesinde yer aldı. Sanığın olayın ardından Bolu'ya gidip geldiği ve başka birinin kimliğiyle otele kayıt yaptırdığı belirtilen iddianamede 'Kasten öldürme' suçunu işlediği yönünde yeterli şüphe olduğu kaydedildi.

Aynur Çiçek’i boğarak öldüren caninin cezası açıklandı! Bu emsal bir karar!

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Olaya ilişkin davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, haksız tahrik durumu oluşmadığını, sanık Şenol Çankaya'nın suçu bir kadına karşı işlediği için ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Şenol Çankaya, "Eylemi tasarlayarak gerçekleştirmedim. Cesedi saklamak veya yok etmek gibi bir düşüncem olmadı. Beraatımı talep ederim. Çok pişmanım" dedi. Sanığın avukatı da müvekkilinin olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini savunarak iyi hal indiriminden faydalanmasını talep etti. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çankaya'ya, hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

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