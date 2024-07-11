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Aynur Çiçek’i boğarak öldüren caninin cezası açıklandı! Bu emsal bir karar!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
11:51
Aynur Çiçek’i boğarak öldüren caninin cezası açıklandı! Bu emsal bir karar!
Kan donduran olay Antalya Manavgat'ta meydana gelmişti. 35 yaşındaki Aynur Çiçek'i boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Şenol Çankaya'ya (45) karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Caniye hiçbir indirim uygulanmadı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. İşte davanın detayları