Ayşe Barım ve konuşulanlar skandalın sadece menajerlik ayağı! Dahası da var... | Salih Tuna yazdı

İşte Salih Tuna'nın 'Dışarıya oyuncu verilmez, istemeyiniz!' başlıklı yazısı:

Dizi sektöründeki herkese malum sırlardan sadece biri piyasaya düşünce (Orhan Kemal'in ifadesiyle) ortalık şirelendi.

Her şey ortaya dökülürse o zaman seyredin siz gümbürtüyü.

DAHA BİR YIĞIN KONU BAŞLIĞI VAR

Demem o ki Ayşe Barım etrafında konuşulanlar sektörün sadece menajerlik ayağından ibaret. Yönetmen veya müzisyen kapatan yapım şirketlerinden tutun da kanal kapatanlara (ana akım televizyon kanallarından birine sadece bir yapım şirketi dizi yapabilir, diğer yapım şirketleri dizi projesi teklifinde dahi bulunamazlar) kadar daha bir yığın konu başlığı var.