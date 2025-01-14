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Ayşe Barım ve konuşulanlar skandalın sadece menajerlik ayağı! Dahası da var... | Salih Tuna yazdı
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
09:22
Ayşe Barım ve konuşulanlar skandalın sadece menajerlik ayağı! Dahası da var... | Salih Tuna yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna sanat dünyasını sarsan ve skandal nitelikte iddiaların yer aldığı 'Ayşe Barım' ve menajerlik sektörüyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Salih Tuna, "Ayşe Barım etrafında konuşulanlar sektörün sadece menajerlik ayağından ibaret" derken birçok farklı konu başlığının da olduğunu belirtti.