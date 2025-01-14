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Haberler Yaşam Ayşe Barım ve konuşulanlar skandalın sadece menajerlik ayağı! Dahası da var... | Salih Tuna yazdı
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:22

Ayşe Barım ve konuşulanlar skandalın sadece menajerlik ayağı! Dahası da var... | Salih Tuna yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna sanat dünyasını sarsan ve skandal nitelikte iddiaların yer aldığı 'Ayşe Barım' ve menajerlik sektörüyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Salih Tuna, "Ayşe Barım etrafında konuşulanlar sektörün sadece menajerlik ayağından ibaret" derken birçok farklı konu başlığının da olduğunu belirtti.

Ayşe Barım ve konuşulanlar skandalın sadece menajerlik ayağı! Dahası da var... | Salih Tuna yazdı

Ayşe Barım'ın danışmanlık şirketi aracılığıyla piyasada tekelleştiği ve bazı ünlü isimleri piyasadan engellemeye çalıştığı iddia edilirken konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Türkiye'nin gündemine oturan iddialar hakkında Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Ayşe Barım ve konuşulanlar skandalın sadece menajerlik ayağı! Dahası da var... | Salih Tuna yazdı

İşte Salih Tuna'nın 'Dışarıya oyuncu verilmez, istemeyiniz!' başlıklı yazısı:

Dizi sektöründeki herkese malum sırlardan sadece biri piyasaya düşünce (Orhan Kemal'in ifadesiyle) ortalık şirelendi.
Her şey ortaya dökülürse o zaman seyredin siz gümbürtüyü.

DAHA BİR YIĞIN KONU BAŞLIĞI VAR

Demem o ki Ayşe Barım etrafında konuşulanlar sektörün sadece menajerlik ayağından ibaret. Yönetmen veya müzisyen kapatan yapım şirketlerinden tutun da kanal kapatanlara (ana akım televizyon kanallarından birine sadece bir yapım şirketi dizi yapabilir, diğer yapım şirketleri dizi projesi teklifinde dahi bulunamazlar) kadar daha bir yığın konu başlığı var.

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Ayşe Barım ve konuşulanlar skandalın sadece menajerlik ayağı! Dahası da var... | Salih Tuna yazdı

İnceleme, soruşturma henüz devam ediyor; işin sonu nereye varır, bilemiyorum.

Benim bildiğim şudur: Şikâyetler üzerine yapımcı şirketlerini ve menajerlik kuruluşlarını incelemeye alan Rekabet Kurumu, dijital devlerden çok uluslu şirketlere kadar rekabet hukukuna aykırı iş çeviren kim varsa avuruna zavuruna bakmadan cezayı kesen saygın bir kamu kuruluşudur. Onun için yanlış yapan hesabını verir.

Ayşe Barım ve konuşulanlar skandalın sadece menajerlik ayağı! Dahası da var... | Salih Tuna yazdı

Yeşilçam Sineması'nın en velut iki yönetmeni Osman F. Seden ve Atıf Yılmaz arasındaki "rekabet", sonu tatlıya bağlanan sıra dışı bir atışmaya neden olmuştu. Atıf Yılmaz 1961'de yönettiği filmin adını "Allah Cezanı Versin Osman Bey" koymuş, Osman Seden de bir yıl sonra (62'de) "Erkeklik Öldü mü Atıf Bey" filmiyle karşılık vermişti.

Türk Sineması'nın köşe taşlarından Ertem Eğilmez de Hababam Sınıf'larıyla ün kazandırdığı Kemal Sunal'la zamanla ters düşmüş, "Hababam Sınıfı Tatilde" (78) ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" (81) adlı filmlerinde Kemal Sunal'a yer vermemişti.

Ayşe Barım ve konuşulanlar skandalın sadece menajerlik ayağı! Dahası da var... | Salih Tuna yazdı

Bununla da kalmamış, Kemal Sunal'ın yerine Şener Şen'i ("Namuslu" ile) ikame etmeye çalışmıştı. Zamanla görevi Yavuz Turgul devralmış, kaportacılar gibi bir tek "Dışarıya Şener Şen verilmez" tabelası asmadığı kalmıştır.

Sezen Aksu da müziğin Ertem Eğilmez'i gibiydi. Demem o ki, tekelleşme hırsının müzikten sinemaya kadar girmediği sektör yoktur. Edebiyat hariç değildir diyeyim de varın gerisini siz hesap edin.

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