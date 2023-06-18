Haberler Yaşam AYT komik yorumlar sosyal medyayı salladı! YKS AYT sınavı bitti, sınavdan çıkan öğrencilerin birbirinden komik AYT yorum ve tepkilerini sosyal medyada paylaştı

Giriş Tarihi: 18.06.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 13:28

AYT komik yorumlar sosyal medyayı salladı! YKS AYT sınavı bitti, sınavdan çıkan öğrencilerin birbirinden komik AYT yorum ve tepkilerini sosyal medyada paylaştı

YKS AYT sınavı 13.15 itibariyle sona erdi ve ortaya birbirinden komik AYT yorumları çıktı. Özellikle tarih ve Türkçede zorlandığını dile getiren gençlerin birçoğu komik paylaşımlarda bulundu. Sınav çıkışı en gerçekçi tepkilerini sosyal medyada paylaşan öğrenciler, sınav stresini yaptıkları esprilerle attı. Böylece sınavın beklediklerinden iyi veya kötü geçtiğini esprili bir şekilde herkese sunmuş oldular. #AYT etiketiyle yapılan komik yorumları sadece sınava girenler değil, üniversite öğrencileri de takip etti. İşte sınavdan çıkan öğrencilerin YKS AYT komik yorumları ve tepkileri