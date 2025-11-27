Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 08:21 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 08:23

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Dün gece Girit Adası yakınlarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki sarsıntıyla birlikte son depremler listesi güncellendi. Balıkesir'deki artçılar sürerken, sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediyor. İşte 27 Kasım 2025 tarihine ilişkin güncel veriler.

Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan sarsıntılar ve artçı hareketlilikler, vatandaşların gündeminde az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla yer alıyor. Deprem bölgesinde yaşayanlar, son sarsıntıları öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurularını yakından takip ediyor. İşte 27 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi;

SON DAKİKA: EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-11-27
Saat:03:08:54 TSİ
Enlem:35.77333 N
Boylam:24.99222 E
Derinlik:8.73 km

Meydana gelen son depremlere ilişkin güncel verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

