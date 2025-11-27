Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan sarsıntılar ve artçı hareketlilikler, vatandaşların gündeminde az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla yer alıyor. Deprem bölgesinde yaşayanlar, son sarsıntıları öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurularını yakından takip ediyor. İşte 27 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi;