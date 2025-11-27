Haberler
Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 08:23
Dün gece Girit Adası yakınlarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki sarsıntıyla birlikte son depremler listesi güncellendi. Balıkesir'deki artçılar sürerken, sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediyor. İşte 27 Kasım 2025 tarihine ilişkin güncel veriler.