Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Azeri iş adamına 6 milyon dolarlık tuzak: Arsa almak isterken dolandırıldı!
Giriş Tarihi: 18.04.2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 21:45

Azeri iş adamına 6 milyon dolarlık tuzak: Arsa almak isterken dolandırıldı!

Azerbaycanlı bir iş adamını 6 milyon dolar dolandırıldığı iddia edildi. İş adamı, İstanbul'da bulunan bir arsanın satışı için F.B.'ye bu meblağı ödedi. Ancak kısa süre sonra arsanın F.B'ye ait olmadığını öğrenince, dolandırıldığını anlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ATAKAN IRMAK
Azeri iş adamına 6 milyon dolarlık tuzak: Arsa almak isterken dolandırıldı!

İddiaya göre, Azeri iş adamı Teyub G., İstanbul Kozyatağı'nda bulunan bir arsayı satın almak için F.B. ve kardeşi A.B., ile temasa geçti.

Azeri iş adamına 6 milyon dolarlık tuzak: Arsa almak isterken dolandırıldı!

Satış süreci boyunca tarafların güven ilişkisi kurduğu, hatta F.B. nin bazı devlet yetkilileriyle bağlantısı olduğunu öne sürerek bu güveni pekiştirdiği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Azeri iş adamına 6 milyon dolarlık tuzak: Arsa almak isterken dolandırıldı!

Avukatı tarafından sunulan şikayet dilekçesinde, bu vaatlere güvenerek iş adamının toplamda 6 milyon dolar ödeme yaptığı ifade edildi.

Azeri iş adamına 6 milyon dolarlık tuzak: Arsa almak isterken dolandırıldı!

KONSOLOSLUK ÜZERİNDEN GÜVEN KAZANDILAR

Dilekçeye göre, dolandırıcılık şüphesi taşıyan görüşmelerin bir kısmı konsolosluk bağlantıları aracılığıyla gerçekleşti. Güven kazanmak için gönderilen WhatsApp mesajları, video ve ses kayıtları da delil olarak dosyaya eklendi. Şüphelilerin arazi satışını hızlandırabileceklerini öne sürdükleri, bu şekilde paranın tahsil edildiği iddia ediliyor.

Azeri iş adamına 6 milyon dolarlık tuzak: Arsa almak isterken dolandırıldı!

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, F.B. ve kardeşi A.B. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu görevlileriyle ilişki kurma vaadiyle dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlattı.