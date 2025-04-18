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Azeri iş adamına 6 milyon dolarlık tuzak: Arsa almak isterken dolandırıldı!
Giriş Tarihi: 18.04.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
21:45
Azeri iş adamına 6 milyon dolarlık tuzak: Arsa almak isterken dolandırıldı!
Azerbaycanlı bir iş adamını 6 milyon dolar dolandırıldığı iddia edildi. İş adamı, İstanbul'da bulunan bir arsanın satışı için F.B.'ye bu meblağı ödedi. Ancak kısa süre sonra arsanın F.B'ye ait olmadığını öğrenince, dolandırıldığını anlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.