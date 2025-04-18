Azeri iş adamına 6 milyon dolarlık tuzak: Arsa almak isterken dolandırıldı!

KONSOLOSLUK ÜZERİNDEN GÜVEN KAZANDILAR

Dilekçeye göre, dolandırıcılık şüphesi taşıyan görüşmelerin bir kısmı konsolosluk bağlantıları aracılığıyla gerçekleşti. Güven kazanmak için gönderilen WhatsApp mesajları, video ve ses kayıtları da delil olarak dosyaya eklendi. Şüphelilerin arazi satışını hızlandırabileceklerini öne sürdükleri, bu şekilde paranın tahsil edildiği iddia ediliyor.