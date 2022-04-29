Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı alarak operasyon emri vermesi bütün dünyada endişe yarattı… Küresel borsalar, gıda tedariki ve ticaretin yanı sıra mülteci krizini de tetiklemesi beklenen bu gelişme başta bölgedeki ülkeler olmak üzere birçok ülke ve topluluğun müdahalesini de beraberinde getirdi.