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Baba Vanga'nın kehaneti gündeme bomba gibi düştü! 3. Dünya Savaşı mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2022 15:20
Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
15:40
Baba Vanga'nın kehaneti gündeme bomba gibi düştü! 3. Dünya Savaşı mı?
Dünyanın en ünlü kahini Baba Vanga kehanetleriyle yine gündeme bomba gibi düştü. Bu sefer kehanetlerin merkezinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ve 3. Dünya Savaşı var. Makedonya'da doğan ve uzun yıllar önce hayatını kaybetmesine rağmen ünlü kahin Baba Vanga'nın tahminleri ilgiyle takip ediliyor. 11 Eylül Saldırısı, kıtlık, hatta koronavirüs gibi konuları doğru tahmin etmesi ile ünlendi. Son olarak Rusya ve Ukrayna krizinde yine Baba Vanga ismi gündeme geldi. Küçük yaşlardan itibaren gözleri görmeyen ünlü kahin şoke edecek ifadeler kullandı. İşte Baba Vanga'nın Rusya ile 2022 kehanetleri ve şaşkına çeviren tahminleri...