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Haberler Yaşam Baba Vanga'nın kehaneti gündeme bomba gibi düştü! 3. Dünya Savaşı mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 15:40

Baba Vanga'nın kehaneti gündeme bomba gibi düştü! 3. Dünya Savaşı mı?

Dünyanın en ünlü kahini Baba Vanga kehanetleriyle yine gündeme bomba gibi düştü. Bu sefer kehanetlerin merkezinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ve 3. Dünya Savaşı var. Makedonya'da doğan ve uzun yıllar önce hayatını kaybetmesine rağmen ünlü kahin Baba Vanga'nın tahminleri ilgiyle takip ediliyor. 11 Eylül Saldırısı, kıtlık, hatta koronavirüs gibi konuları doğru tahmin etmesi ile ünlendi. Son olarak Rusya ve Ukrayna krizinde yine Baba Vanga ismi gündeme geldi. Küçük yaşlardan itibaren gözleri görmeyen ünlü kahin şoke edecek ifadeler kullandı. İşte Baba Vanga'nın Rusya ile 2022 kehanetleri ve şaşkına çeviren tahminleri...

Baba Vanga’nın kehaneti gündeme bomba gibi düştü! 3. Dünya Savaşı mı?

Rusya ve Ukrayna krizi ardından Vladimir Putin'in Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanıma girişimi. Dünyanın gözlerini Ukrayna ve Rusya'ya çevirdi.

Baba Vanga’nın kehaneti gündeme bomba gibi düştü! 3. Dünya Savaşı mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı alarak operasyon emri vermesi bütün dünyada endişe yarattı… Küresel borsalar, gıda tedariki ve ticaretin yanı sıra mülteci krizini de tetiklemesi beklenen bu gelişme başta bölgedeki ülkeler olmak üzere birçok ülke ve topluluğun müdahalesini de beraberinde getirdi.

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Baba Vanga’nın kehaneti gündeme bomba gibi düştü! 3. Dünya Savaşı mı?

Halen birçok ülke Rusya'nın geri adım atması için çağrıda bulunurken Moskova'dan uluslararası kamuoyunu rahatlatan bir açıklama gelmedi.

Baba Vanga’nın kehaneti gündeme bomba gibi düştü! 3. Dünya Savaşı mı?

Dünya medyası, "3. Dünya Savaşı geliyor" başlıklarıyla gelişmeleri okurlarıyla paylaşırken, bölgede yaşanan gerilim akıllara Bulgaristan'ın ünlü kahini Baba Vanga'yı getirdi…

"Balkanlar'ın Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga, 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını, Obama'nın seçimi kazanacağını önceden tahmin etmişti.

Baba Vanga’nın kehaneti gündeme bomba gibi düştü! 3. Dünya Savaşı mı?

Henüz küçük bir çocukken görme yetisini yitiren ve 1996 yılında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitiren Baba Vanga'nın cenaze törenine çok sayıda üst düzey devlet yetkilileri ve liderler katılmıştı.

11 Eylül saldırılarını 1989'da öngören Baba Vanga, "Korku! Korku! Amerikalı kardeşlerim çelik kuşların saldırısı sonrası düşecek" açıklamasını yapmıştı.

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