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Babaannesini öldüren torunun dehşet mesajları ortaya çıktı: Çapa, muşta, sopa ve bıçak ile gitmiş!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
10:12
Babaannesini öldüren torunun dehşet mesajları ortaya çıktı: Çapa, muşta, sopa ve bıçak ile gitmiş!
İzmir'de 15 yaşındaki E.Ç., 58 yaşındaki babaannesi Sevim Çetin'i 17 yerinden bıçaklayarak katletti. Babaannesini öldürmeye çapa, muşta, sopa ve kesici aletle gittiği belirlenen katil torunun yargılanması devam ederken, cinayetten önce yaptıkları mesajlar tüyler ürpertti!