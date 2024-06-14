Babalar Günü mesajları 2024: Yeni, en güzel, anlamlı, duygusal, komik... Bu Babalar Günü mesajı babanızın kalbini eritecek!

TATLI BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Yakın ya da uzak, harika bir baba olduğun için her zaman minnettarım. Babalar Günü'n kutlu olsun!

Senin gibi bir babam varken süper kahramanlara ihtiyacım mı var? Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Baba, sen yanımda olmasan bile varlığını hâlâ hissediyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun!

Senin gibi bir babanın olduğu her gün Babalar Günüdür.

Rol modelim ve en iyi arkadaşımın Babalar Günü kutlu olsun. Harika bir baba olduğun ve bize ilham verdiğin için teşekkür ederiz.

Bana bisiklete binmeyi, ayakkabılarımı bağlamayı ve hayallerimin peşinden koşmayı öğreten adamın Babalar Günü kutlu olsun.

Süpermen'in seninle hiçbir alakası yok baba. Her zaman günü kurtardığın için teşekkürler.