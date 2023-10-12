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Haberler Yaşam Babasını boğarak öldürmüştü! Savunması hayrete düşürdü: Şarjım yoktu arayamadım!
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:31

Babasını boğarak öldürmüştü! Savunması hayrete düşürdü: Şarjım yoktu arayamadım!

İstanbul'da Güney Erbil, geçtiğimiz yıl babası Hasan Erbil'i uykusunda boğarak katletti. Müebbet hapsi istenen cani evladın ifadesi herkesi şoke etti. "Telefonumun şarjı bitmişti, ambulansı arayamadım" diyen katil için akıl sağlığı raporu istendi…

DHA
Babasını boğarak öldürmüştü! Savunması hayrete düşürdü: Şarjım yoktu arayamadım!

Kan donduran olay 22 Eylül 2022'de İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. 24 yaşındaki Güney Erbil babası Hasan Erbil (53)'i gece uyuduğu esnada boğarak katletti. Cani evladın ağırlaştırılmış hapsi istendi. Erbil çıkarıldığı ilk duruşmada yaptığı savunmasında, "Ben olaydan 1,5-2 ay önce Elazığ'a taşınmıştım. Olaydan bir gün önce de İstanbul'a gelmiştim. Saat gece 02.00 sıralarında eve gittiğimde babam uyandı. Neden geldin diyerek bana küfür etti. Tartıştık, itişip kakıştık. Alkollü olduğu için ayakta fazla duramıyordu. Yatak odasının kapısının önünde benim boğazımı sıktı, ben de onun boğazını sıktım.

Babasını boğarak öldürmüştü! Savunması hayrete düşürdü: Şarjım yoktu arayamadım!

Ellerini ittirdim. Yatağa uzanmasını söyledim. Biraz direndi bende yardımcı oldum. "Sus sakin ol ben zaten çıkıp gidiyorum" dedim. O sırada beni yatağın üzerine çekti. Tekrar boğazıma sarıldı. Bende onun boğazına sarıldım. Kendimi kurtarmak istiyordum. Bir baktım yavaş yavaş hareketsiz kalmaya başladı. Kolları düşmeye başladı. Panik içerisinde evden çıktım aşağı indim. Telefonumun şarjı yoktu. O yüzden ambulansı arayamadım. Pandemi bitse de ben açık havada da olsa maske takmaya devam ediyordum. O gün hava bulutluydu yağmur yağacak gibiydi kapüşonu da o yüzden takmıştım" dedi.

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Babasını boğarak öldürmüştü! Savunması hayrete düşürdü: Şarjım yoktu arayamadım!

"AŞAĞIYA ATLA ÖL, ÖL ARTIK"
Kardeşinden şikayetçi olan Arkın Erbil ise "Benim babam sanığın anlattığı gibi bir insan değildir. Son gününe kadar kardeşimin de arkasında olmuştu. Hem babamın alkollü olduğunu ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu söylüyor.

Babasını boğarak öldürmüştü! Savunması hayrete düşürdü: Şarjım yoktu arayamadım!

Hem de boğuştuklarını söylüyor. Babam ne anneme, ne bize, ne de etrafındaki hiç kimseye küfür etmezdi. Şizofreni olduğu iddiasının doğru olmadığını düşünüyorum. Annemin ölümünden sonra sanık çok değişti. Sanık babamla yaşamak istemiyordu. Hatta babama 'Aşağıya atla öl, öl artık' diye laflar söylemiş Bunu bana eşim anlattı" ifadelerine yer verdi.

Babasını boğarak öldürmüştü! Savunması hayrete düşürdü: Şarjım yoktu arayamadım!

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ
Bakırköy 14. Ağır Ceza mahkemesinde görülen son duruşmaya tutuklu sanık Güney Erbil SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Güney Erbil'in avukatı Rıdvan Baybars, müvekkilinin daha önce ailesi tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine tedavi için yatırıldığını ancak belli bir süre sonra tedaviden kaçtığını belirtti.

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