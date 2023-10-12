Babasını boğarak öldürmüştü! Savunması hayrete düşürdü: Şarjım yoktu arayamadım!

Ellerini ittirdim. Yatağa uzanmasını söyledim. Biraz direndi bende yardımcı oldum. "Sus sakin ol ben zaten çıkıp gidiyorum" dedim. O sırada beni yatağın üzerine çekti. Tekrar boğazıma sarıldı. Bende onun boğazına sarıldım. Kendimi kurtarmak istiyordum. Bir baktım yavaş yavaş hareketsiz kalmaya başladı. Kolları düşmeye başladı. Panik içerisinde evden çıktım aşağı indim. Telefonumun şarjı yoktu. O yüzden ambulansı arayamadım. Pandemi bitse de ben açık havada da olsa maske takmaya devam ediyordum. O gün hava bulutluydu yağmur yağacak gibiydi kapüşonu da o yüzden takmıştım" dedi.