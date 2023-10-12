Babasını boğarak öldürmüştü! Savunması hayrete düşürdü: Şarjım yoktu arayamadım!

Kan donduran olay 22 Eylül 2022'de İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. 24 yaşındaki Güney Erbil babası Hasan Erbil (53)'i gece uyuduğu esnada boğarak katletti. Cani evladın ağırlaştırılmış hapsi istendi. Erbil çıkarıldığı ilk duruşmada yaptığı savunmasında, 'Ben olaydan 1,5-2 ay önce Elazığ'a taşınmıştım. Olaydan bir gün önce de İstanbul'a gelmiştim. Saat gece 02.00 sıralarında eve gittiğimde babam uyandı. Neden geldin diyerek bana küfür etti. Tartıştık, itişip kakıştık. Alkollü olduğu için ayakta fazla duramıyordu. Yatak odasının kapısının önünde benim boğazımı sıktı, ben de onun boğazını sıktım. Ellerini ittirdim. Yatağa uzanmasını söyledim. Biraz direndi bende yardımcı oldum. 'Sus sakin ol ben zaten çıkıp gidiyorum' dedim. O sırada beni yatağın üzerine çekti. Tekrar boğazıma sarıldı. Bende onun boğazına sarıldım. Kendimi kurtarmak istiyordum. Bir baktım yavaş yavaş hareketsiz kalmaya başladı. Kolları düşmeye başladı. Panik içerisinde evden çıktım aşağı indim. Telefonumun şarjı yoktu. O yüzden ambulansı arayamadım. Pandemi bitse de ben açık havada da olsa maske takmaya devam ediyordum. O gün hava bulutluydu yağmur yağacak gibiydi kapüşonu da o yüzden takmıştım' dedi. 'AŞAĞIYA ATLA ÖL, ÖL ARTIK' Hem de boğuştuklarını söylüyor. Babam ne anneme, ne bize, ne de etrafındaki hiç kimseye küfür etmezdi. Şizofreni olduğu iddiasının doğru olmadığını düşünüyorum. Annemin ölümünden sonra sanık çok değişti. Sanık babamla yaşamak istemiyordu. Hatta babama 'Aşağıya atla öl, öl artık' diye laflar söylemiş Bunu bana eşim anlattı' ifadelerine yer verdi. ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ Mahkemenin alacağı rapor neticesinde müvekkilinin akıl hastalığının ortaya çıkacağını söyleyen Baybars, bu kapsamda müvekkiline mahkemece ceza verilmesinin mümkün olamayacağını ifade etti. Mahkeme, Güney Erbil'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.