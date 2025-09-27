Haberler
Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalmıştı! Acılı aile konuştu: Hiçbir tazminat Hüseyin’imizi geri getirmez
Giriş Tarihi: 27.09.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 08:07
2018'de Gaziantep'te özel bir hastanede 4 yaşındaki Hüseyin Beyaz'a yapılan bademcik ameliyatı sonrası gelişen kanama, çocuğun beynine oksijen gitmesini engelledi ve Hüseyin yatağa bağımlı kaldı. Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalan küçük Hüseyin'in ailesi ilk kez konuştu: Keşke biz bu 109 milyonluk tazminatı almasak da oğlum gelip benden sadece 1 TL harçlık isteyebilse...