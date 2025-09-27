Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalmıştı! Acılı aile konuştu: Hiçbir tazminat Hüseyin’imizi geri getirmez
Giriş Tarihi: 27.09.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 08:07

Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalmıştı! Acılı aile konuştu: Hiçbir tazminat Hüseyin’imizi geri getirmez

2018'de Gaziantep'te özel bir hastanede 4 yaşındaki Hüseyin Beyaz'a yapılan bademcik ameliyatı sonrası gelişen kanama, çocuğun beynine oksijen gitmesini engelledi ve Hüseyin yatağa bağımlı kaldı. Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalan küçük Hüseyin'in ailesi ilk kez konuştu: Keşke biz bu 109 milyonluk tazminatı almasak da oğlum gelip benden sadece 1 TL harçlık isteyebilse...

MEHMET BONCUK
Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalmıştı! Acılı aile konuştu: Hiçbir tazminat Hüseyin’imizi geri getirmez

2018'de Gaziantep'te özel bir hastanede 4 yaşındaki Hüseyin Beyaz'a yapılan bademcik ameliyatı sonrası gelişen kanama, çocuğun beynine oksijen gitmesini engelledi ve Hüseyin yatağa bağımlı kaldı.

Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalmıştı! Acılı aile konuştu: Hiçbir tazminat Hüseyin’imizi geri getirmez

Ailesi, ihmali bulunduğu gerekçesiyle hastane ve hekim H.B.'ye dava açtı. Hastane ve hekim komplikasyon savunması yapsa da bilirkişi ve Adli Tıp raporları sonrası mahkeme hekimi ağır kusurlu bularak 37 milyon TL tazminata hükmetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalmıştı! Acılı aile konuştu: Hiçbir tazminat Hüseyin’imizi geri getirmez

Yasal faizlerle birlikte bu miktarın 100 milyon TL'yi aşacağı belirtildi. Anne ve baba, 7 yıl süren dava boyunca yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalmıştı! Acılı aile konuştu: Hiçbir tazminat Hüseyin’imizi geri getirmez

Baba Ömer Beyaz, oğlunun artık göz teması kuramadığını, görme ve hareket kabiliyetini kaybettiğini, konuşamadığını ve sadece nadiren gülümseyebildiğini söyledi.

Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalmıştı! Acılı aile konuştu: Hiçbir tazminat Hüseyin’imizi geri getirmez

"Keşke bu parayı almasak da oğlum benden 1 TL harçlık isteyebilseydi" diyerek yürek burkan sözler sarf etti.

Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalmıştı! Acılı aile konuştu: Hiçbir tazminat Hüseyin’imizi geri getirmez

Aile, tazminatın sosyal medyada abartılı yansıtıldığını, aslında bakım ve sağlık giderleri için olduğunu vurguladı.

Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalmıştı! Acılı aile konuştu: Hiçbir tazminat Hüseyin’imizi geri getirmez

Anne Kübra Beyaz ise "Biz bu davanın kaybedeniyiz, oğlumun sağlığı geri gelmeyecek" sözleriyle yaşadıkları derin acıyı dile getirdi.