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BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
23:40
BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Show TV Bahar 12. Bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin, yayınlanan son bölümünün ardından izleyici yeni bölümden ipuçları verecek olan fragmanı bekliyor. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bahar 12. Bölüm fragmanı heyecanı!