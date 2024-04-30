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Giriş Tarihi: 30.04.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 23:40

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Show TV Bahar 12. Bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin, yayınlanan son bölümünün ardından izleyici yeni bölümden ipuçları verecek olan fragmanı bekliyor. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bahar 12. Bölüm fragmanı heyecanı!

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Bahar yeni bölümü ile Salı akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde bazı sırlar açığa çıkmaya başlarken, izleyenler yeni bölümde neler olacak heyecanla bekliyor. Peki, Show TV Bahar 12. Bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak? İşte, Bahar 12. Bölüm fragmanı!

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

BAHAR 11. BÖLÜM İZLE

30 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen Bahar dizisinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

BAHAR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE

30 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanı gündemde!

Dizinin yeni bölüm fragmanını henüz yayınlanmadı ancak yayınlanması halinde aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@Bahardizisi

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur.

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi'nin bütün üyeleri Şavklı Köyü'nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur'un Bahar'la barışma isteğini kaldıramayan Rengin'in ise Bahar için başka planları vardır!

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