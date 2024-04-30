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Haberler Fotohaber Bahar 11. bölüm izle | Show TV ile Bahar 11. bölüm izle ekranı yayında
Giriş Tarihi: 30.04.2024 19:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 19:52

Bahar 11. bölüm izle | Show TV ile Bahar 11. bölüm izle ekranı yayında

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar 19 Mart Salı bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde dikkat çeken isimlerin yer aldığı dizide, Demet Evgar "Bahar" rolüyle seyirci karşısına çıkarken, Mehmet Yılmaz Ak'ta Bahar'ın eşi Timur'a hayat verecek. Bahar'ın hikayesine odaklanan dizide, doktorluk mesleğini bırakarak kendini eşine, çocuklarına ve evine adamış bir kadın anlatılıyor. İzlemek isteyenler için 11. bölüm gündemde! İşte, Show TV Bahar 11. Bölüm izle!

Bahar 11. bölüm izle | Show TV ile Bahar 11. bölüm izle ekranı yayında

Show TV'nin Bahar dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyenlere seyir zevki yaşatıyor. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peki, Bahar yeni bölümde neler olacak? İşte, bahar 11. bölüm izle, full, HD seçenekleri ile...

Bahar 11. bölüm izle | Show TV ile Bahar 11. bölüm izle ekranı yayında

BAHAR 11. BÖLÜM

30 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen Bahar dizisinin yeni bölümünü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@Bahardizisi

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Bahar 11. bölüm izle | Show TV ile Bahar 11. bölüm izle ekranı yayında

BAHAR 11. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur.

Bahar 11. bölüm izle | Show TV ile Bahar 11. bölüm izle ekranı yayında

Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi'nin bütün üyeleri Şavklı Köyü'nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur'un Bahar'la barışma isteğini kaldıramayan Rengin'in ise Bahar için başka planları vardır!

Bahar 11. bölüm izle | Show TV ile Bahar 11. bölüm izle ekranı yayında
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