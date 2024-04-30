Bahar 11. bölüm izle | Show TV ile Bahar 11. bölüm izle ekranı yayında

Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi'nin bütün üyeleri Şavklı Köyü'nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur'un Bahar'la barışma isteğini kaldıramayan Rengin'in ise Bahar için başka planları vardır!