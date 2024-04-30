Bahar 11. bölüm izle | Show TV ile Bahar 11. bölüm izle ekranı yayında

Giriş Tarihi: 30.04.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
19:52
Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar 19 Mart Salı bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde dikkat çeken isimlerin yer aldığı dizide, Demet Evgar "Bahar" rolüyle seyirci karşısına çıkarken, Mehmet Yılmaz Ak'ta Bahar'ın eşi Timur'a hayat verecek. Bahar'ın hikayesine odaklanan dizide, doktorluk mesleğini bırakarak kendini eşine, çocuklarına ve evine adamış bir kadın anlatılıyor. İzlemek isteyenler için 11. bölüm gündemde! İşte, Show TV Bahar 11. Bölüm izle!