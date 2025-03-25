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Haberler Yaşam BAHAR 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 25.03.2025 17:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:12

BAHAR 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, her Salı akşamı izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı dizi, etkileyici hikayesiyle izleyicilerden olumlu geri dönüşler almayı başardı. Dizinin hayranları, 25 Mart Salı akşamı ekrana gelecek 40. bölümü büyük bir merakla bekliyor. İşte Bahar dizisinin yeni bölümüne dair tüm detaylar ve Show TV canlı yayın izleme linki…

BAHAR 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Show TV'nin popüler dizisi Bahar, izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı bu etkileyici yapım, sürükleyici hikayesiyle her hafta heyecanı doruklara taşıyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm ise merakla bekleniyor. İşte, Bahar'ın yeni bölümüne dair tüm detaylar ve izleme linki haberin devamında...

BAHAR 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE

Bahar yeni bölümü ile 25 Mart 2025 Salıı akşamı Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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BAHAR 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Evren'in evlenme teklifine 'Evet' diyen Bahar, bir anda kendisini acil bir vakanın ortasında bulur.

BAHAR 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Evren ve Timur'un saatler sürecek çok kritik bir operasyon sırasında yaşadığı fikir ayrılığı Bahar özelinde bir düelloya dönüşürken, Bahar evlilik kararını sorgular.

BAHAR 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Öte yandan Bahar'ın yeniden evlenecek olmasına öfkelenen Timur bir de Umay ve Cem'in sevgili olduğunu öğrenince çıldırır.