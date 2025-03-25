BAHAR 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Show TV'nin popüler dizisi Bahar, izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı bu etkileyici yapım, sürükleyici hikayesiyle her hafta heyecanı doruklara taşıyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm ise merakla bekleniyor. İşte, Bahar'ın yeni bölümüne dair tüm detaylar ve izleme linki haberin devamında...