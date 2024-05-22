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Haberler Yaşam Bahar Kaban’ın katili Gökhan Yıldız metrobüste gezerken yakalandı: Bir anda silahlar patladı!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:10

Bahar Kaban’ın katili Gökhan Yıldız metrobüste gezerken yakalandı: Bir anda silahlar patladı!

İstanbul'da 16 Mayıs'ta Gökhan Yıldız, adım adım takip ettiği eski nişanlısı Bahar Kaban'ı hayattan kopardı. Kan donduran cinayetin ardından kaçtı! Dün akşam ise Kadıköy'deki metrobüs durağında hareketli anlar yaşandı. Gökhan Yıldız hareketlerinden şüphelenen polis memuru ile yaşanan boğuşmada bir anda silahlar patladı…

Yunus Emre KAVAK
Bahar Kaban’ın katili Gökhan Yıldız metrobüste gezerken yakalandı: Bir anda silahlar patladı!

Korkunç olay 16 Mayıs günü İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Saat 08.30 sıralarında, yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Yıldız ile karşılaştı. Gözü dönmüş cani, genç kadına kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Bahar Kaban’ın katili Gökhan Yıldız metrobüste gezerken yakalandı: Bir anda silahlar patladı!

BAHAR KURTARILAMADI, KATİLİ İSE KAÇTI!

Ağır yaralanan Bahar Kaban ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahar Kaban Iğdır'da toprağa verilirken, Gökhan Yıldız'ı yakalamak için arama çalışmaları başlatıldı.

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Bahar Kaban’ın katili Gökhan Yıldız metrobüste gezerken yakalandı: Bir anda silahlar patladı!

METROBÜS DURAĞINDA HAREKETLİ ANLAR!

Bu sırada, dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'deki metrobüs durağında hareketli anlar yaşandı. Metrobüs durağı çıkışında kimlik kontrolü yapan polis memuru, şüpheli olarak gördüğü bir kişinin kimliğini kontrol etmek için durdurmaya çalıştı. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelinin başka birine ait kimlik kullandığı anlaşıldı.

Bahar Kaban’ın katili Gökhan Yıldız metrobüste gezerken yakalandı: Bir anda silahlar patladı!

POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI!

Polisin olayı fark ettiğini gören şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı. Şüpheli yakalanmaya çalışıldığı sırada belindeki silahını çekti. Bunun üzerine silahı şüphelinin elinden almaya çalışan polis ile arasında boğuşma yaşandı.

Bahar Kaban’ın katili Gökhan Yıldız metrobüste gezerken yakalandı: Bir anda silahlar patladı!

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan boğuşmada silah peş peşe patladı. Patlayan silahlardan kurşunlar polis memuru ve şüpheliye isabet etti. Polis memuru E.B. ile şüpheli hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen şüpheli hayatını kaybetti. Polis memurunun ise hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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