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Baharın müjdeleyicisi cemre havaya düştü! Sıcak havaların habercisi ikinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
10:01
Baharın müjdeleyicisi cemre havaya düştü! Sıcak havaların habercisi ikinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Halk inanışına göre baharın habercisi olan cemre düşmesi, doğanın uyanışını simgeler ve havaların ısınmaya başlamasına işaret eder. Şubat ayının sonuna doğru gerçekleşen bu sıcaklık artışları, sırasıyla havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşer. Cemrelerin düşmesiyle birlikte doğa uyanmaya başlar, havalar ısınır ve kışın soğuk günleri geride kalır. Bu üç aşamalı olay, halk takviminde ilkbaharın başlangıcını ve doğadaki değişimi işaret eder. Peki, ikinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte, cemre düşme tarihleri ve tüm detaylar.