Baharın müjdeleyicisi cemre havaya düştü! Sıcak havaların habercisi ikinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Cemreler, yıllardır halk arasında bilinen ve mevsimsel değişimi işaret eden bir doğa olayıdır. Şubat ayının sonlarına doğru gerçekleşen cemrelerin sırasıyla havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşmesiyle, doğa uyanır ve kışın soğuk günleri geride kalır. Bu üç aşamalı olay, halk takviminde ilkbaharın gelişini ve doğada meydana gelen değişimi müjdeleyen önemli bir işarettir. Peki, ikinci cemre ne zaman ve hangi tarihte düşecek?