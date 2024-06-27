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Bahçelievler’deki 7 katlı binanın çökme anı kamerada! Çevredeki vatandaşlar böyle kurtuldu
Giriş Tarihi: 27.06.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
10:12
Bahçelievler’deki 7 katlı binanın çökme anı kamerada! Çevredeki vatandaşlar böyle kurtuldu
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Zafer Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binada sabah saatlerinde kısmı çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı. Öte yandan binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detayları...