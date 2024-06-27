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Haberler Yaşam Bahçelievler’deki 7 katlı binanın çökme anı kamerada! Çevredeki vatandaşlar böyle kurtuldu
Giriş Tarihi: 27.06.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 10:12

Bahçelievler’deki 7 katlı binanın çökme anı kamerada! Çevredeki vatandaşlar böyle kurtuldu

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Zafer Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binada sabah saatlerinde kısmı çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı. Öte yandan binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detayları...

Bahçelievler’deki 7 katlı binanın çökme anı kamerada! Çevredeki vatandaşlar böyle kurtuldu

Bahçelievler'e bağlı Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada saat 04.45 sıralarında kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Ayrıca, binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, binanın çökme anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, çökmenin ardından çevredekilerin kaçtığı görülüyor. İşte detaylar...

Bahçelievler’deki 7 katlı binanın çökme anı kamerada! Çevredeki vatandaşlar böyle kurtuldu

4 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmen çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bahçelievler’deki 7 katlı binanın çökme anı kamerada! Çevredeki vatandaşlar böyle kurtuldu

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak binada arama çalışma başlattı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı dinleme çalışmaları ve köpekle yapılan aramaların ardından enkaz altında kalan olmadığı belirlendi. Ekiplerin sokaktaki tedbirleri sürüyor.

Bahçelievler’deki 7 katlı binanın çökme anı kamerada! Çevredeki vatandaşlar böyle kurtuldu

VALİLİK AÇIKLADI: ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de kısmen çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir.

Bahçelievler'de 4 katlı binadaki çökme anları kamerada | Video

Bahçelievler’deki 7 katlı binanın çökme anı kamerada! Çevredeki vatandaşlar böyle kurtuldu

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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