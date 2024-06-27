Bahçelievler’deki 7 katlı binanın çökme anı kamerada! Çevredeki vatandaşlar böyle kurtuldu

VALİLİK AÇIKLADI: ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de kısmen çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir.

Bahçelievler'de 4 katlı binadaki çökme anları kamerada | Video