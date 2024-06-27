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Bahçelievler'de 4 katlı binadaki çökme anları kamerada | Video

Bahçelievler'de 4 katlı binadaki çökme anları kamerada | Video

27.06.2024 | 10:00

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmen çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak binada arama çalışma başlattı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı dinleme çalışmaları ve köpekle yapılan aramaların ardından enkaz altında kalan olmadığı belirlendi. Ekiplerin sokaktaki tedbirleri sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği Bahçelievler'de kısmen çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

"TAM AŞAĞI İNERKEN YAN BİNA ÇÖKMEYE BAŞLADI"
Yan binada yaşayan bina sakini, "04.30 gibi gürültüler oldu, zile basanlar oldu. Sonra balkona çıktım ben. Yan binadan toprak dökülmeye başladı. O sırada çığlıklar artmaya başladı, kardeşlerimi uyandırdım. Tam aşağı inerken yan bina çökmeye başladı. Ortalık toz duman oldu. Zaten o binadan taş kopmaları olduğu için boşaltmışlar" dedi. Bir başka bina sakini ise, "Bağırma sesleri duydum. Ondan sonra dışarı çıktık. Kısa süre sonra bina yıkıldı" şeklinde konuştu.

BİNA YIKILMADAN KISA SÜRE ÖNCE GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan bina yıkılmadan kısa süre önce çevredeki vatandaşlar, çatlaklar oluşan binayı cep telefonu ile görüntüledi. O sırada bazı çevre sakinleri ekipleri arayarak yardım istedi. Kısa süre sonra ise çöken binadan düşen beton yığınları görüntülere yansıdı.

ÇÖKME ANI KAMERADA
Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çökmenin ardından çevredekileirn kaçtığı görülüyor.

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