Haberler
Yaşam
Bahis skandalında turpun büyüğü heybede! Futbolcular, teknik adamlar, kulüp üyeleri hatta...
Giriş Tarihi: 29.10.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 06:59
Bahis skandalında turpun büyüğü heybede! Futbolcular, teknik adamlar, kulüp üyeleri hatta...
Futbolda hakemlerin başrolde olduğu bahis skandalı gündeme bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Dilek Güngör, "Türk futbolundaki bahis skandalı, hakemlerle sınırlı kalmayacak. İş, futbolcular, teknik adamlar, kulüp üyeleri hatta TFF içindeki görevlilere kadar uzayabilir! Anlayacağınız, turpun büyüğü heybede…" dedi.