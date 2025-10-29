Bahis skandalında turpun büyüğü heybede! Futbolcular, teknik adamlar, kulüp üyeleri hatta...

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde futboldaki bahis skandalını kaleme aldı. Dilek Güngör, "'Temiz futbol' için skandalı duyuran TFF, Süper Lig'in bundan sonraki maçlarının şaibeye açık hale gelmemesi için tespit ettiği 'bahisçi' hakemleri PFDK'ya sevk etti. Şimdi gözler bu hakemlerin yönettiği maçlara çevrildi. Kim ne çıkar sağladıysa ortaya çıkarılmalı. Hatta bu hakemlerin kendileri dışında eşine, dostuna bahis oynatıp oynatmadığı da incelenmeli." dedi.

İşte Dilek Güngör'ün 'Bahis skandalında turpun büyüğü heybede!' başlıklı yazısı:

Önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.