9 Ocak vaka sayısı detayları yurt ve dünyada merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili en güncel veriler "corona virüsü son dakika" şeklindeki haberlerle peş peşe duyuruluyor. Ülkemizde teşhisi konan ilk vakadan bu yana güncel korona verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla açıklanıyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 61 bin 727 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.