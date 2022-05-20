2 yılan fazla süredir etkilerini südüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla kamuoyuna sunulmaya devam ediliyor. Salgının ilk vakasında bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan bin 485 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.