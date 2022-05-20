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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 20 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 20 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 20.05.2022 17:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 17:35

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 20 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 20 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

2 yılan fazla süredir etkilerini südüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla kamuoyuna sunulmaya devam ediliyor. Salgının ilk vakasında bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan bin 485 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 20 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 20 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"20 Mayıs vaka sayısı" verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi İnternet sitesi üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat, iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Mayıs korona tablosuna erişmek isteyenler "20 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA 20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Mayıs vaka sayısı bilgileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı verileri henüz duyurulmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 20 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 20 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

19 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 485

VEFAT SAYISI: 4

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 389

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Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 20 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 20 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

18 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 443

VEFAT SAYISI: 3

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 274

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 20 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 20 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

17 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 608

VEFAT SAYISI: 7

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 219

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 20 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 20 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

16 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 254

VEFAT SAYISI: 4

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 358

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