"20 Mayıs vaka sayısı" verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi İnternet sitesi üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat, iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Mayıs korona tablosuna erişmek isteyenler "20 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA 20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Mayıs vaka sayısı bilgileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı verileri henüz duyurulmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda burada olacak.