2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Günlük korona verilerine erişmek isteyenler yoğun şekilde "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden erişilmeye çalışılıyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçları pozitif çıkan 940 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.