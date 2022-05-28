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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 28 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 28 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 28.05.2022 18:18 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 18:18

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 28 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 28 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Günlük korona verilerine erişmek isteyenler yoğun şekilde "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden erişilmeye çalışılıyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçları pozitif çıkan 940 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 28 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 28 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"28 Mayıs vaka sayısı" bilgileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar merak edilerek "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Tespit edilen ilk vakadan bugüne kadar geçen sürede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat, iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Mayıs korona tablosu verilerine erişmek isteyenler "28 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA 28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Mayıs vaka sayısı verileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri henüz duyurulmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 28 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 28 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

27 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 940

VEFAT SAYISI: 4

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 237

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Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 28 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 28 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

26 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 310

VEFAT SAYISI: 5

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 289

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 28 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 28 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

25 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 260

VEFAT SAYISI: 4

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 225

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 28 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 28 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

24 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 304

VEFAT SAYISI: 6

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 184

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