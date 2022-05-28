"28 Mayıs vaka sayısı" bilgileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar merak edilerek "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Tespit edilen ilk vakadan bugüne kadar geçen sürede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat, iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Mayıs korona tablosu verilerine erişmek isteyenler "28 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA 28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Mayıs vaka sayısı verileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri henüz duyurulmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda burada olacak.