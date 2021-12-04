Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 4 Aralık 2021 koronavirüs tablosu verileri nasıl? 4 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

2020 yılı Mart ayında Türkiye'de ilk vakası tespit edilen covid-19 pandemisiyle ilgili "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe geliyor. Yurtta ve dünyada genelinde 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren salgına ilişkin ülkemizdeki güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Yayımlanan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi için sağlık kuruluşlarına başvuran 20 bin 374 kişi pozitif sonuç alınarak tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye korona verileri merak konusu olarak "4 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.