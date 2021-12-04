Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 4 Aralık 2021 koronavirüs tablosu verileri nasıl? 4 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

4 Aralık korona tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak duyuruldu. Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinin bugün yaptığı araştırmalar sonucunda belirlediği en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat verileri kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "Türkiye 4 Aralık korona tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırılıyor.

SON DAKİKA 4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Aralık korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin koca Twitter hesabı aracılığıyla yayımlandı. Bugünkü Türkiye güncel korona verileri şöyle;