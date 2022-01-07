7 Ocak vaka sayısı verileri ülkemizde ve dünyada merak edilmeye devam ediyor. 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son durum verileri "corona virüsü son dakika" haberleriyle peş peşe kamuoyuna sunulmaya devam ediyor. Ülkemizde teşhisi konan ilk vakadan bu yana güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanıyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 63 bin 214 kişi tedavi edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.