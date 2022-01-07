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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 7 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 7 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 07.01.2022 20:03 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 20:03

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 7 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 7 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

7 Ocak vaka sayısı verileri ülkemizde ve dünyada merak edilmeye devam ediyor. 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son durum verileri "corona virüsü son dakika" haberleriyle peş peşe kamuoyuna sunulmaya devam ediyor. Ülkemizde teşhisi konan ilk vakadan bu yana güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanıyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 63 bin 214 kişi tedavi edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 7 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 7 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

7 Ocak korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. En son Türkiye corona virüsü vaka-vefat-iyileşen sayılarının yer aldığı bugünkü güncel korona verilerine erişilmek istenerek "7 Ocak koronavirüs tablosu" detayları 7 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Ocak korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat verileri şöyle;

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 7 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 7 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

7 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 63 bin 214

VEFAT SAYISI: 157

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 197

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Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 7 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 7 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

6 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 68 bin 413

VEFAT SAYISI: 156

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 502

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 7 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 7 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

5 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 66 bin 467

VEFAT SAYISI: 143

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 316

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 7 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 7 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

4 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 54 bin 724

VEFAT SAYISI: 137

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 561

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