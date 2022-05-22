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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 22 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 22 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 22.05.2022 18:59 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 19:00

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 22 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 22 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden açıklanıyor. 2 yıldan bu yana etkilerini sürdüren pandemiye ilişkin veriler merak konusu olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçları verilerine göre bin 264 kişinin sonucu pozitif çıkarak tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 22 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 22 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 22 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"22 Mayıs vaka sayısı" bilgileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Covid-19 pandemisiyle ilgili detayları merak edenler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat, iyileşen sayısı bilgileri ile Sağlık Bakanlığı son dakika 22 Mayıs korona tablosu bilgilerine erişmek isteyenler ise "22 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA 22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 22 Mayıs vaka sayısı detayları ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı verileri henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 22 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 22 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

21 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 264

VEFAT SAYISI: 3

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 219

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Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 22 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 22 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

20 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 017

VEFAT SAYISI: 4

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 148

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 22 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 22 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

19 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 485

VEFAT SAYISI: 4

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 389

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 22 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 22 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

18 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 443

VEFAT SAYISI: 3

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 274

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