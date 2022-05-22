Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 22 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 22 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden açıklanıyor. 2 yıldan bu yana etkilerini sürdüren pandemiye ilişkin veriler merak konusu olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçları verilerine göre bin 264 kişinin sonucu pozitif çıkarak tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 22 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.