Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 23 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 23 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Dünya çapında 2020 yılının Mart ayında ortaya çıkan ve günümüze kadar pek çok mutasyona uğrayan, en son Omicron Varyantı ile kendisini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son durum bilgileri "corona virüsü son dakika" başlığı altındaki haberlerle gelmeye devam ediyor. Türkiye'de ilk vakası 11 Mart 2020 tarihinde teşhis edilmesi sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 testleri sonrasında pozitif sonuç alınan 18 bin 771 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.