Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 23 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 23 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 23.12.2021 20:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 20:42

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 23 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 23 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Dünya çapında 2020 yılının Mart ayında ortaya çıkan ve günümüze kadar pek çok mutasyona uğrayan, en son Omicron Varyantı ile kendisini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son durum bilgileri "corona virüsü son dakika" başlığı altındaki haberlerle gelmeye devam ediyor. Türkiye'de ilk vakası 11 Mart 2020 tarihinde teşhis edilmesi sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 testleri sonrasında pozitif sonuç alınan 18 bin 771 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 23 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 23 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

23 Aralık korona tablosu son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından elde edilen bugünkü güncel korona verileri - en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamlarının yer aldığı "23 Aralık koronavirüs tablosu" ayrıntıları öğrenilmek istenerek "23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Aralık korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Bugünkü Türkiye güncel korona verileri şöyle;

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 23 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 23 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

23 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 095

VEFAT SAYISI: 179

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 815

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 23 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 23 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

22 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 771

VEFAT SAYISI: 168

İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 605

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 23 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 23 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

21 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 859

VEFAT SAYISI: 187

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 532

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 23 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 23 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

20 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 762

VEFAT SAYISI: 176

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 497

SON DAKİKA