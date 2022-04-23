Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 23 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilk vakasından en son korona verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. 2 yıldan fazla süredir Türkiye'de etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili veriler "corona virüsü son dakika" başlığı altında haber ajanslarından peş peşe gelirken en son Türkiye corona virüsü tablosu verileri ile bugün covid-19 testi yaptıranlardan 2 bin 898 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm ayrıntılar.