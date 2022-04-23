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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 23 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 23.04.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 19:12

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 23 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilk vakasından en son korona verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. 2 yıldan fazla süredir Türkiye'de etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili veriler "corona virüsü son dakika" başlığı altında haber ajanslarından peş peşe gelirken en son Türkiye corona virüsü tablosu verileri ile bugün covid-19 testi yaptıranlardan 2 bin 898 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm ayrıntılar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 23 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"23 Nisan vaka sayısı" verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde vakası tespit edilen covid-19 pandemisine ilişkin en son haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları - Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Nisan korona tablosu detaylarını öğrenmek isteyenler "23 Nisan koronavirüs tablosu nasıl?" sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA | 23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Nisan vaka sayısı bilgileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri açıklandığında detayları burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 23 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

22 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 898

VEFAT SAYISI: 15

İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 693

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Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 23 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

21 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 3 bin 354

VEFAT SAYISI: 17

İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 964

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 23 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

20 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 3 bin 668

VEFAT SAYISI: 18

İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 857

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 23 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

19 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 4 bin 217

VEFAT SAYISI: 23

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 561

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