Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 18 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 18 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 19.03.2022 02:44 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 02:45

Ülkemizde ve dünyada 2 yıldır etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin güncel - en son korona tablosu verileri "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarında 19 bin 126 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ile tüm bilgiler.