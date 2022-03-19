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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 18 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 18 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 19.03.2022 02:44 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 02:45

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 18 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 18 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Ülkemizde ve dünyada 2 yıldır etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin güncel - en son korona tablosu verileri "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarında 19 bin 126 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ile tüm bilgiler.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 18 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 18 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"18 Mart vaka sayısı" verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Türkiye ve dünyada 2 yıldır etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin en son korona tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "18 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Mart korona tablosu bilgileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat sayıları şöyle;

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 18 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 18 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

18 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 126

VEFAT SAYISI: 123

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 274

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Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 18 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 18 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

17 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 354

VEFAT SAYISI: 101

İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 619

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 18 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 18 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

16 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 354

VEFAT SAYISI: 118

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 364

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 18 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 18 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

15 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 614

VEFAT SAYISI: 115

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 553

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