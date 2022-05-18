2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin güncel veriler "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla takip edilmeye devam ediliyor. Pandeminin ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi İnternet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre sağlık kuruluşlarında covid-19 testi yaptıranlar arasından bin 608 kişi pozitif sonuçla tedavi süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm veriler.