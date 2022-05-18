"18 Mayıs vaka sayısı" bilgileri merak konusu oluyor. 2 yılı aşkın zamandır ülkemizde ve dünyada çok sayıda insanın vefat etmesine neden olan covid-19 pandemisiyle ilgili olarak detayları öğrenmek isteyenler "corona virüsü son dakika" başlığı altındaki haberler aracılığıyla araştırılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi İnternet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat, iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Mayıs korona tablosu bilgilerine erişmek isteyenler "18 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırılmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA 18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Mayıs vaka sayısı verileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda burada olacak.