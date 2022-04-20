Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 20 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 20 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"20 Nisan vaka sayısı" bilgileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Türkiye ve dünyadaki etkilerini 2 yıldan fazla süredir devam ettiren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden yerli ve yabancı ajanslar aracılığıyla duyuruluyor. Teşhisi konan ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan "en son Türkiye corona virüsü tablosu" ve bugünkü covid-19 testi verilerine göre 4 bin 217 kişi pozitif sonuç alınarak tedavileri başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm ayrıntılar.