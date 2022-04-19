Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 19 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 19 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 19.04.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 18:48

"19 Nisan vaka sayısı" verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. 2 yıldan fazla süredir Türkiye ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler "corona virüsü son dakika" verileri üzerinden takip ediliyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan "en son Türkiye corona virüsü tablosu" bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre 4 bin 542 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 19 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.