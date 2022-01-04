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Haberler Yaşam Bakan Koca son dakika paylaştı! 4 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 4 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 04.01.2022 20:27 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 20:27

Bakan Koca son dakika paylaştı! 4 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 4 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Yurt ve dünyada 2020 yılının başından bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son durum bilgileri "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla peş peşe geliyor. Türkiye'de tespit edilen ilk vakanın ardından bugüne kadar güncel korona bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılıyor. En son en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 54 bin 724 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm bilgiler.

Bakan Koca son dakika duyuruyor! 4 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 4 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

4 Ocak korona tablosu bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü vaka-vefat-iyileşen sayılarının bulunduğu bugünkü güncel korona bilgileri merak konusu olarak "4 Ocak koronavirüs tablosu" verilerine erişilmek amacıyla 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA 4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Ocak korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat verileri şöyle;

Bakan Koca son dakika duyuruyor! 4 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 4 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

4 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 54 bin 724

VEFAT SAYISI: 137

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 561

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Bakan Koca son dakika duyuruyor! 4 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 4 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

3 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 44 bin 869

VEFAT SAYISI: 160

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 492

Bakan Koca son dakika duyuruyor! 4 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 4 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

2 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 33 bin 520

VEFAT SAYISI: 129

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 161

Bakan Koca son dakika duyuruyor! 4 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 4 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

1 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 36 bin 731

VEFAT SAYISI: 145

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 325

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