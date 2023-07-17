Bakan Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Ekonomist Korhan Berzeg için ekipler o bölgeye yöneldi!

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine gitti.

