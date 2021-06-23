HaberlerYaşamBakan Selçuk "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunu yanıtladı! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 23.06.2021 13:19Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 13:20
Bakan Selçuk "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunu yanıtladı! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Okullar ne zaman kapanıyor, 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak?" sorularını yanıtladı. İlkokul ortaokul ve liselerde, bilindiği üzere Haziran ayındaki normalleşme adımlarıyla beraber okullarına geri dönmenin heyecanını heyecanı yaşnmıştı. Öte yandan yaz döneminin gelmesiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda Bakan Selçuk geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada karnelerin verileceği tarih için Temmuz ayını işaret etmişti. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı ve Bakan Ziya Selçuk'tan gelen açıklamanın detayları…