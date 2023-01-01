Bakan Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü!

Bakan Soylu, "Bundan tam 100 yıl önce yedi düvel, emperyalistler bu ülkeyi işgal etmeye kalkmışlardı. 'Ya istiklal ya izmihlal' diyen ecdadımız, Allah'a hamdolsun ki bize büyük bir miras bıraktılar. Onlara minnettarız ve müteşekkiriz. Bugün bize bıraktığı mirasla birlikte dünyanın umudu olan bir Anadolu, dünyanın umudu olan bir Türkiye var" dedi.



