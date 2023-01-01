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Bakan Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü!
Giriş Tarihi: 01.01.2023 12:20
Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
12:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerden temizlenen 3291 rakımlı Tendürek Dağı'nda kurulan üs bölgesinde görev yapan jandarmayla yeni yıla girdi. Bakan Soylu, sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda, "Al bayrağımızın gölgesinde; 2023'ün ilk sabahı, #TürkiyeYüzyılı'nın ilk günü Küçük Tendürek Dağı'nın zirvesinde, 3.305 rakımda Kahraman Jandarma 'mızla bir aradayız..." ifadelerine yer verdi…