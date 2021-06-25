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Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 Okullar ne zaman açılıyor?
Giriş Tarihi: 25.06.2021 07:52 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 07:53

Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 Okullar ne zaman açılıyor?

Milyonlarca öğrenci ve velisi okullar ne zaman açılacak, okullar hangi tarihte açılacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta karnelerini dijital platformda alan öğrenciler için yaz tatili süreci başladı. Öte yandan telafi eğitimi, okullarda planlanan sosyal aktiviteler gibi bazı faaliyetler başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, bu faaliyetler 2 Temmuz'da sona erecek ve okullar kapanacak. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte? İşte MEB açıklamaları ile okulların açılacağı tarih

Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 Okullar ne zaman açılıyor?

Eğitim öğretim hayatında şu an yaz tatilinde olan öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. 18 Haziran'da dijital karnelerine ulaşan öğrenciler, 2 Temmuz'da ise isteğe bağlı olarak basılı karnelerini alabilecekler. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı merakla araştırıyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte? İşte Bakan Ziya Selçuk açıklamaları!

Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 Okullar ne zaman açılıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinde verildi.

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Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 Okullar ne zaman açılıyor?

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 Okullar ne zaman açılıyor?

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

Talep edenlere basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet diploması verilebilecek

Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 Okullar ne zaman açılıyor?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

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