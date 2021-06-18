Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapanış tarihi ile karnelerin verilme tarihi son dakika açıklaması ile gündemde kalırken okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek sorusu yanıt buldu. Hem teşekkür- takdir belgesi hem de karnelerini alacağı tarihi merak eden öğrenciler karnelerini dijital ortamda MEB tarafından belirtilen tarihte alacak. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanırken tüm detayları Ziya Selçuk duyurdu. Haftalardır bu anı sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler için okullar ne zaman kapanacak? 2021 Karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak? İşte, Bakan Ziya Selçuk açıklamaları ile okulların kapanış tarihi ve karnelerin veriliş tarihi…