Bakanlık Eğirdir Gölü harekete geçti! 9 Maddelik eylem planı devrede

Eğirdir Gölü'nün kuraklık tehdidi, alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı korunması ve rehabilite edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ilgili kurumlar harekete geçti.



