Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
11:11
Bakanlık Eğirdir Gölü harekete geçti! 9 Maddelik eylem planı devrede
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planını hayata geçirdi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, aşama aşama uygulanacak eylem planı kapsamında, ilk olarak özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla gölde temizlik başlatıldığını açıkladı.