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Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 11:11

Bakanlık Eğirdir Gölü harekete geçti! 9 Maddelik eylem planı devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planını hayata geçirdi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, aşama aşama uygulanacak eylem planı kapsamında, ilk olarak özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla gölde temizlik başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık Eğirdir Gölü harekete geçti! 9 Maddelik eylem planı devrede

Eğirdir Gölü'nün kuraklık tehdidi, alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı korunması ve rehabilite edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ilgili kurumlar harekete geçti.

Bakanlık Eğirdir Gölü harekete geçti! 9 Maddelik eylem planı devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla komisyon oluşturuldu. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi.

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Bakanlık Eğirdir Gölü harekete geçti! 9 Maddelik eylem planı devrede

9 MADDELİK EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Göldeki sucul bitkilerin ve dipte biriken sediment ile biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin TVK Genel Müdürlüğü tarafından ön fizibilite raporu hazırlandı.

Bakanlık Eğirdir Gölü harekete geçti! 9 Maddelik eylem planı devrede

Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden bilim insanları da Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu (EDR) hazırladı. Bakan Kurum, bu çalışmalar ışığında belirlenen 9 maddelik eylem planını kamuoyuna duyurmuştu.

Bakanlık Eğirdir Gölü harekete geçti! 9 Maddelik eylem planı devrede

ÖNCE KORUMA KALKANINA ALINDI

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, eylem planının uygulanmaya başlandığını açıkladı.

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