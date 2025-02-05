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Bakanlıktan 6 Şubat filmi: “Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz”
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
09:40
Bakanlıktan 6 Şubat filmi: “Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın felaketinin ikinci yılında depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı, "Bir Oluruz" temalı tanıtım filmi yayınladı. Sosyal medya hesabından filmi paylaşan Bakan Murat Kurum, "Doğarız küllerimizden Bir Oluruz, yeri gelir tüm Türkiye 11 il oluruz" ifadelerini kullandı.