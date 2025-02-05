Bakanlıktan 6 Şubat filmi: “Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz”

"BİRİMİZİN TIRNAĞI İÇİN BİNİMİZ SEFERBER OLURUZ"



Filmin seslendirmesinde ise şu ifadelere ver verildi: Bir oluruz. Sarsılsak da derinden, biz birbirimize tutunuruz. Sen bilirsin sarıldık mı ne de güçlü dururuz.