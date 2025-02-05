Video Haber Bakanlıktan 6 Şubat filmi: "Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz"
Bakanlıktan 6 Şubat filmi:

Bakanlıktan 6 Şubat filmi: "Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz"

05.02.2025 | 09:33

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın felaketinin ikinci yılında depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı, “Bir Oluruz” temalı tanıtım filmi yayınladı. Sosyal medya hesabından filmi paylaşan Bakan Murat Kurum, “Doğarız küllerimizden Bir Oluruz, yeri gelir tüm Türkiye 11 il oluruz” ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ezan sesi, dalgalanan bayrak ve nöbet tutan asker görüntüleriyle başlayan filmde 6 Şubat sabahı televizyon ekranlarında yankılanan deprem haberleri yer aldı. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yardım seferberliğinin konu edildiği filmde asrın birlikteliğine vurgu yapıldı.

"BİRİMİZİN TIRNAĞI İÇİN BİNİMİZ SEFERBER OLURUZ"
Filmin seslendirmesinde ise şu ifadelere ver verildi: Bir oluruz. Sarsılsak da derinden, biz birbirimize tutunuruz. Sen bilirsin sarıldık mı ne de güçlü dururuz. Bir oluveririz; uzak da olsa kardeşimiz, düştüyse dara ve dahi 'yetiş' dediyse Mecnun misali yollara düşüverir, dağları aşar, yine birbirimizi buluveririz. Bazen de ağlarız. Koşar, düşer yoruluruz. Ama omuz omuza nice kuvvetler doğururuz. Yeri gelir; birimizin tırnağı için binimiz seferber oluruz. Köklerimiz derindedir. Umudumuz yüksektir.

"DOĞARIZ KÜLLERİMİZDEN BİR OLURUZ"
Sarsılsak da bir gün tasalanma yine sapasağlam dururuz. İstikbale dirayetli bir temel oluruz. Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz. Anka misali küllerimizden doğar yine de dimdik dururuz. Kapımızı çaldıysa zor günler biz dimdik dururuz. Verdik mi omuz omuza, durduk mu yan yana aş olur, yoldaş olur, yuva, yurt oluruz. Doğarız küllerimizden bir oluruz. Yeri gelir 11 il oluruz.

Film, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Allah'ın izniyle depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını aya kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz" sözleriyle sona eriyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakanlıktan 6 Şubat filmi: Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz 03:01
Bakanlıktan 6 Şubat filmi: "Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz" 05.02.2025 | 09:33
Özgür Özel’den DHKP-C sloganıyla A Haber’e tehdit | Video 00:20
Özgür Özel'den DHKP-C sloganıyla A Haber'e tehdit | Video 05.02.2025 | 09:04
DEAŞ’a yönelik GÜRZ-44 operasyonlarında 164 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı | Video 00:29
DEAŞ'a yönelik "GÜRZ-44" operasyonlarında 164 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı | Video 05.02.2025 | 08:40
Hüseyin Yayman: 6 Şubat asrın felaketi, asrın dayanışmasına döndü | Video 06:14
Hüseyin Yayman: "6 Şubat asrın felaketi, asrın dayanışmasına döndü" | Video 04.02.2025 | 16:51
Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine müjdeli haber | Video 24:25
Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine müjdeli haber | Video 04.02.2025 | 15:14
Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı’ndan 3. kez test atışı gerçekleştirildi | Video 01:34
Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 3. kez test atışı gerçekleştirildi | Video 03.02.2025 | 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sosyal medya için yeni düzenleme sinyali: Yaş sınırı gelebilir! 27:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya için yeni düzenleme sinyali: Yaş sınırı gelebilir! 03.02.2025 | 12:21
MİT’ten Suriye’de operasyon: Beşiktaş’ta 47 kişinin şehit olduğu terör eylemini organize etmişti | Video 02:30
MİT’ten Suriye’de operasyon: Beşiktaş’ta 47 kişinin şehit olduğu terör eylemini organize etmişti | Video 03.02.2025 | 11:12
Bakan Yerlikaya’dan Mercek-28 operasyonu açıklaması | Video 01:29
Bakan Yerlikaya'dan "Mercek-28" operasyonu açıklaması | Video 03.02.2025 | 08:33
Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu | Video 01:19
Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu | Video 02.02.2025 | 15:44
Başkan Erdoğan: Nüfus düşüyor, tehlike görülmeli | Video 27:39
Başkan Erdoğan: "Nüfus düşüyor, tehlike görülmeli" | Video 02.02.2025 | 15:20
MSB açıkladı! 23 terörist etkisiz | Video 00:39
MSB açıkladı! 23 terörist etkisiz | Video 02.02.2025 | 12:12
Başkan Erdoğan: Terör örgütü sloganlarıyla polise saldırıyorlar | Video 29:14
Başkan Erdoğan: "Terör örgütü sloganlarıyla polise saldırıyorlar" | Video 01.02.2025 | 16:58
Başkan Erdoğan kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü | Video 01:27
Başkan Erdoğan kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü | Video 01.02.2025 | 16:49
Başkan Erdoğan: İzmir CHP’nin elinde en perişan dönemini yaşıyor | Video 32:32
Başkan Erdoğan: "İzmir CHP'nin elinde en perişan dönemini yaşıyor" | Video 01.02.2025 | 16:07
Tolga Karel’den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler: FETÖ çökertildi, Ayşe Barım kaldı... | Video 09:13
Tolga Karel'den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler: "FETÖ çökertildi, Ayşe Barım kaldı..." | Video 01.02.2025 | 11:29
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | Video 37:33
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video 31.01.2025 | 16:46
Nihat Hatipoğlu | Savaşta çocuğa ve kadına dokunulmaz 07:09
Nihat Hatipoğlu | Savaşta çocuğa ve kadına dokunulmaz 31.01.2025 | 15:45
Melih Altınok | Özel hastanelere neşter 04:32
Melih Altınok | Özel hastanelere neşter 31.01.2025 | 15:42
Mahmut Övür | Bilirkişinin yaşını merak edenler dosyayı neden merak etmiyor? 03:45
Mahmut Övür | Bilirkişinin yaşını merak edenler dosyayı neden merak etmiyor? 31.01.2025 | 15:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA